Alpine au Mans en 2022 ?

A ce jour, la présence d’Alpine Endurance Team est confirmée uniquement pour la saison FIA WEC 2021 et donc sur la prochaine édition des 24 Heures du Mans. Ce n’est pas trahir un secret de dire que la marque se verrait bien prolonger l’aventure en LMDh à moyen terme.

L’Alpine A480 que se partageront cette année Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere et André Negrao est inscrite dans la nouvelle catégorie Hypercar. Le règlement permet une éligibilité de l’auto sur un an. L’homologation sera-t-elle prolongée d’un an supplémentaire ? Rien ne permet de le dire avec certitude. Mais…

Si l’on regarde en détail le règlement du Trophée Alpine Elf Rally 2021, on y voit dans les dotations un prix de 5000 euros au vainqueur du Trophée Gentlemen ou deux invitations VIP au réceptif Alpine aux 24 Heures du Mans 2022. Tous les concurrents du Trophée se verront offrir deux entrées pour la classique mancelle en 2022.

Si on veut pousser plus loin, Alpine peut aussi voir un réceptif au Mans sans avoir de voiture au départ ou même voir un retour en LMP2.