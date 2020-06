Alex Zanardi dans un état stable…

Alex Zanardi continue son combat à l’hôpital de Sienne suite à l’accident dont il a été victime vendredi en fin d’après-midi au guidon de son vélo à main. Le champion italien a été opéré vendredi soir et il reste sous surveillance de l’équipe médicale. Sabino Scoletta, chef du service des urgences de l’hôpital Santa Maria delle Scotte de Sienne, a diffusé ce matin le dernier bulletin médical concernant son patient : « Il a passé la nuit dans des conditions de stabilité cardio-respiratoire. Il est toujours sous sédation, intubé et ventilé mécaniquement. Le neuromonitoring a montré une certaine stabilité mais cela doit être pris avec précaution car le tableau neurologique reste sérieux. »

Sabino Scoletta a précisé que les conditions actuelles n’excluaient pas la possibilité d’événements indésirables mais l’espoir est de mise : « Par rapport au moment où Zanardi est arrivé aux urgences, les conditions ont vraiment changé. La chose positive est que plus le temps passe et que les conditions restent stables, mieux c’est. Cela nous donne de l’espoir, qu’il n’y a pas de recul et nous donne une grande confiance. Nous sommes aussi confiants que samedi. Nous sommes deux jours après le traumatisme, nous sommes convaincus que les conditions cliniques resteront stables et cela peut nous donner l’opportunité de réfléchir à une évaluation neurologique au cours de la semaine. » La décision de suspendre ou non la sédation sera prise dans les prochains jours.

Alex Zanardi chez Castelli le 15 juin dernier

Alors que le pilote est entre la vie et la mort, l’enquête se poursuit. « J’ai essayé de l’éviter mais il n’y avait pas de place », a expliqué le chauffeur du camion dans un entretien au journal Repubblica. Le téléphone portable et le vélo à main ont été saisis. Les carabiniers sont à pied d’œuvre pour tenter de reconstituer l’accident. Le quotidien italien Corriere della Serra rapporte que le groupe de cyclistes n’avait pas d’autorisation pour pédaler dans le flot de circulation. En Italie, les autorisations ne seront délivrées qu’à compter du 1er août. La manifestation n’a donc pas été déclarée, ce qui fait qu’elle ne bénéficiait pas d’un itinéraire sécurisé.

Cinquante athlètes paralympiques participent à l’événement Obiettivo3, une course par relais. Le groupe a décidé de poursuivre sa route vers Santa Maria di Leuca dans la province de Lecce au sud de l’Italie. Obievitto3 tient à coeur d’Alex Zanardi et les cyclistes ont reçu le soutien de Daniela et Niccolo, la femme et le fils du champion paralympique.