Alex Wurz ravi des performances de la Toyota GR Super Sport ‘Hypercar’

La Toyota GR Super Sport Hypercar a roulé pour la première fois en public hier samedi sur le circuit du Mans quelques minutes avant le départ des 24 Heures du Mans. Basée sur la TS050 HYBRID, qui chasse un troisième succès consécutif en terre sarthoise, la GR Super Sport a bouclé un tour de démonstration aux mains d’Alex Wurz dans une version décapotable en livrée camouflage. Dans la foulée, l’Hypercar du constructeur japonais a participé à la cérémonie de restitution du trophée avec Murata-san.

« Ce fut un honneur de piloter cette version de développement du GR Super Sport pour la première fois en public, et surtout sur un circuit comme Le Mans qui est si étroitement lié à cette voiture », a déclaré Alex Wurz à l’issue du roulage. « Le GR Super Sport est né au Mans, donc c’était comme un retour aux sources. C’était la première fois que je pilotais la voiture, donc un tour de démonstration ne me permet pas de repousser les limites mais j’ai pu déjà sentir que le GR Super Sport a le potentiel pour des performances incroyables. J’ai pu ressentir les similitudes entre le GR Super Sport et la TS050 HYBRID en termes de performances, en particulier les quatre roues motrices et le système hybride. Mais les ingénieurs me disent que ce n’était qu’un petit avant-goût des véritables performances du GR Super Sport. Je serai donc très heureux de la conduire à nouveau dans un avenir proche. »

Le GR Super Sport incarne l’engagement de Toyota Gazoo Racing à utiliser le sport automobile pour fabriquer des voitures de route toujours meilleures.