Alessio Picariello (Proton Competition) : “Beaucoup de plaisir à piloter cette Porsche 911 RSR !”

Alessio Picariello était une des nouvelles têtes chez Proton Competition cette année en European Le Mans Series. Issu du GT World Challenge Asia, Blancpain GT Series Sprint Cup ou encore de l’ADAC GT Masters, le pilote Porsche Motorsport Asia Pacific a découvert en 2020 la Porsche 911 RSR en catégorie GTE. Et ce fut un coup de maitre puisque le Belge est devenu dimanche champion ELMS avec Christian Ried et Michele Beretta…

Comment vous sentez vous quelques minutes après l’arrivée en étant vainqueur des 4 Heures de Portimao et champion ELMS GTE 2020 ?

« Cela fait beaucoup de bien ! 2020 a été une saison spéciale car nous avons toujours eu une très bonne vitesse, une très bonne voiture et avons toujours été en mesure de gagner. Sur certaines épreuves, nous avons eu un peu de malchance avec notre stratégie à cause des Full Course Yellow et de crevaisons. Nous savions que cela allait être dur ce week-end, les Ferrari 488 GTE étaient plus rapides que nous. Nous embarquions 30 kilos et certaines voitures étaient vraiment difficiles à battre et à dépasser. On savait qu’il fallait être intelligent. En course, nous avons vu qu’il y avait des soucis avec les pneus donc il ne fallait pas trop attaquer, mais plutôt assurer tout en faisant attention aux pneus et être en bon au niveau tactique. C’est exactement ce que l’équipe a fait ! Cette victoire et donc ce titre nous enlèvent un poids de nos épaules, c’est certain ! »

Du point de vue plus personnel, vous devez être satisfait de votre saison avec de très bons chronos, une vraie régularité dans un championnat que vous découvriez…

« Tout à fait, c’est ma première année en GTE et ma première année avec Porsche. J’ai vraiment pris beaucoup de plaisir à piloter cette Porsche 911 RSR car c’est une voiture magnifique. J’ai donc aussi découvert l’ELMS, un super championnat avec plusieurs catégories, ce qui met pas mal de piment dans les courses. J’ai fait beaucoup de GT3, mais là rouler en GTE a été une formidable expérience car cette RSR est une vraie voiture de course qui donne beaucoup de feedback, en gros j’adore ! »

Comment s’est passée votre découverte de Proton Competition, une vraie équipe allemande avec beaucoup d’expérience ? Et en plus, vous faisiez équipe avec le patron Christian Ried…

« Cela s’est très bien passé et j’ai l’habitude des équipes allemandes de par mon passé en sport automobile. Le contact est tout de suite bien passé avec les membres de l’équipe et Michele (Beretta) qui est Italien. Pour ma part étant à moitié italien, cela a bien aidé (rire). Je e suis tout de suite senti bien accepté et il est très facile de travailler avec Christian (Ried). C’est probablement l’amateur le plus simple avec qui j’ai eu à travailler. Ce ne fut que du plaisir, on s’entend tous très bien ! »

Avoir dans son équipe un homme comme Richard Lietz, pilote officiel Porsche, doit aussi bien aider ?

« C’est très important d’avoir quelqu’un comme Richard dans l’écurie déjà pour me comparer à lui, pour voir si je fais du bon boulot. Au niveau pilotage et en comparant nos acquisitions de données, j’ai évidemment beaucoup appris à ses côtés cette année ! Cela m’a aussi permis de voir que je ne faisais pas du mauvais boulot. Ce ne fut que du plaisir. »

Quand on fait de l’European Le Mans Series, qu’on est champion, on doit rêver des 24 Heures du Mans…

« Ce n’est pas un secret, c’est mon objectif ! Le but est de faire le WEC et Le Mans à un moment donné. J’aimerais bien que cela se produise dès l’année prochaine, mais cela ne dépend pas de moi. Je souhaite rester le plus longtemps possible en GTE. »

De quoi sera faite votre saison 2021 ?

« Je vais déjà disputer les 8 Heures de Bahreïn dans moins de deux semaines avec Gulf Racing. Pour la suite, cela dépendra aussi de la situation sanitaire. Etant un pilote Porsche Motorsport Asia Pacific, je me dois de faire des épreuves en Asie, mais le but est aussi de rester en LMGTE. C’est pourquoi j’espère pouvoir refaire l’European Le Mans Series et peut être quelques courses en WEC. »