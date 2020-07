Alessio Picariello (Proton Competition) : “Piloter une GTE est plus naturel”

Si vous ne connaissiez pas Alessio Picariello, sa performance dimanche dernier en European Le Mans Series n’est pas passée inaperçue. Le natif de Gosselies, âgé de 26 ans, relève le challenge de l’European Le Mans Series cette saison sur une Porsche 911 RSR/Proton Competition en compagnie de Christian Ried et Michele Beretta.

Le Belge et ses coéquipiers ont fait parler la poudre dans le Var avec une victoire en GTE au nez et à la barbe des Ferrari 488 GTE, pourtant en surnombre.

Ce qui est sûr, c’est qu’il faut surveiller de près le Belge qui a connu une grande partie de sa carrière en Asie. Il est d’ailleurs soutenu cette année par Porsche Motorsport Asia Pacific. A ce titre, il est prévu de le voir en GT World Challenge Asia Powered by AWS. Ancien kartman avec de bons résultats à la clé, Picariello a été titré en ADAC Formel Masters avec une avance de 148 points sur Maximilian Günther. A cette époque, il rêvait de Formule 1, mais il a connu un passage à vide. C’est du côté de l’Asie que sa carrière a décollé à nouveau. Champion Audi R8 LMS Cup en 2017, on le retrouve aussi en Blancpain GT Series Asia et China GT Championship, là aussi avec de très belles performances. Il était de l’aventure Craft-Bamboo Racing l’année passée sur une Mercedes-AMG GT3. En 2018, WRT lui confie une Audi R8 LMS GT3 en Blancpain GT Series Sprint à Zolder avec Gilles Magnus avec deux victoires en Silver Cup.

“Je suis très content de mon week-end au Paul Ricard”, a déclaré Alessio Picariello à Endurance-Info. “L’équipe a mis en place la stratégie parfaite et la course s’est déroulée comme on le souhaitait. Nous n’étions pas persuadés du set-up, ce qui fait que nous avons apporté quelques changements en dernière minute. On savait que ce serait compliqué pour Christian en début de course, mais le but était d’avoir une très bonne auto en fin de course. Christian a assuré et Michele a fait du bon travail.”

Habitué à rouler en GT3, Alessio Picariello découvre un nouvel environnement avec la GTE : “Piloter une GTE est plus naturel pour moi et cette Porsche 911 RSR est hors du commun. On sent clairement les changements apportés et on sait modifier son pilotage en conséquence.”

Si la voiture est nouvelle, le championnat l’est également : “L’ELMS est un championnat très relevé où l’utilisation des pneumatiques est très importante. C’est agréable pour moi de revenir rouler en Europe après plusieurs saisons en Asie. L’objectif est de gagner le championnat en GTE. J’ai conscience que ça ne sera pas facile car les Ferrari sont très fortes. L’équipe a énormément d’expérience dans ce championnat et je pense que nous pouvons faire quelque chose de bien.”

Avec quatre Porsche 911 RSR engagées par Proton Competition aux 24 Heures du Mans en septembre prochain, Alessio Picariello aimerait bien être de l’aventure et c’est tout le mal qu’on lui souhaite…