Alès mise sur le GT4 avec CMR pour faire connaître la ville

Faire rouler une voiture de course aux couleurs d’une ville en 2021 est quelque chose de plutôt rare. Alors en faire rouler deux est d’autant plus rare. C’est pourtant ce que CMR a réussi à faire en partenariat avec la ville d’Alès.

Sur le Pôle Mécanique Alès Cévennes, on connaissait déjà Romain Dumas, Stéphane Sarrazin, Speed Car, Caterham et Duqueine Engineering pour ne citer que ces structures, mais il ne faut surtout pas oublier CMR. La structure de Sabine et Charly Bourachot fait partie des sociétés actives dans l’enceinte du circuit, aussi bien en moderne qu’en historique.

Une Toyota GR Supra GT4 roule en FFSA GT pour Wilfried Cazalbon et Loris Cabirou. La ville gardoise sera aussi en piste en GT4 European Series avec une Alpine A110 GT4 partagée par Vincent Beltoise et Loris Cabirou. Trois pilotes d’Alès roulent dans les deux GT4 au sein de la structure locale.

“Tout le programme est axé sur Alès”, explique Charly Bourachot. “Le team et les pilotes sont soutenus par le Pôle Mécanique Alès Cévennes et l’agglomération d’Alès. Les partenaires sont eux aussi locaux.”

Avec ce double programme GT4, CMR mise sur les sociétés de la région pour fédérer un maximum de personnes autour de la compétition automobile. Maintenant que le programme est en place, l’activité devrait se développer au fil du temps avec pourquoi pas la mise en place d’un volant en Caterham qui permettrait de passer à l’échelon supérieur, tout cela bien entendu sur le Pôle Mécanique Alès Cévennes.

A une époque où le sport automobile est tant décrié, il convient de saluer l’engagement d’Alès.