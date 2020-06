AGS Events rajoute le GT4 Europe à son programme FFSA GT

Pour AGS Events, 2020 est l’année du changement. L’écurie dirigée par Nicolas Gomar reste en Championnat de France FFSA GT mais elle passe de Porsche à Aston Martin avec quatre Vantage GT4.

La crise sanitaire est passée par là et les débuts de l’écurie héraultaise avec ses nouvelles montures sont reportées au mois d’août à Nogaro. AGS Events ne va pas se contenter de la scène nationale avec ses GT4 britanniques puisque l’équipe sera de la partie en parallèle en GT4 European Series. Nicolas Gomar et Gilles Vannelet partiront à la conquête du titre en Am. Une seconde Aston Martin Vantage GT4 en Silver/Silver est à l’étude.

Le seul changement concernant le programme FFSA GT sera la présence de trois et non plus quatre Aston Martin. Pour des raisons professionnelles, Lauris Nauroy et Stéphane Debrosse ne seront pas de la partie cette année.

On retrouvera donc Nicolas Gomar et Mike Parisy sur une Vantage GT4 en Pro-Am. Ils seront rejoints par Julien Lambert et Gilles Vannelet. La troisième Aston Martin, qui évoluera en Am, sera confiée à Christophe Carrière et Didier Dumaine. Nicolas Gomar a confié à Endurance-Info que la quatrième Vantage GT4 était prête à rouler.

AGS Events va rouler en essais sous peu à Albi puis à Nogaro dans le cadre des essais officiels organisés par SRO. Le team se félicite d’avoir plus que jamais le soutien de ses partenaires pour la saison à venir.