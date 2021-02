Adam Carroll et Oliver Webb de retour en piste

L’information n’a pas de lien direct avec les championnats couverts par Endurance-Info, mais elle met en avant des têtes connues des courses d’endurance.

Greystone GT fera rouler deux McLaren 570S GT4 en GT Cup, la base de la pyramide GT en Angleterre.

Mark Hopton et Iain Campbell pourront compter sur l’expérience de leurs coéquipiers respectifs. Le premier sera épaulé par Adam Carroll et le second par Oliver Webb.

Créée en 2016 par Mark McLoughlin, Greystone GT a établi sa base à l’automne dernier à Silverstone. Tim Mullen a été recruté au poste de team manager.