ADAC GT Masters Oschersleben : Engelhart/Ammermüller (Porsche) Champions 2020

L’ADAC GT Masters a conclu hier sa saison 2020, une saison indécise jusqu’à son terme puisqu’il aura fallu attendre l’ultime course, la quatorzième de l’année, pour connaître les Champions.

Michael Ammermüller et Christian Engelhart (Porsche 911 GT3 R SSR Performance #92) avaient pris le départ de cette course de dimanche en tant que leaders et ils ont conservé cette première place.

ADAC GT Masters – 13 + 14. Lauf Oschersleben 2020 – Foto: Gruppe C Photography; #92 Porsche 911 GT3 R, SSR Performance: Christian Engelhart, Michael Ammermüller

La course

Raffaele Marciello était parti en pole position avec la Mercedes-AMG GT3 Knaus Team HTP-Winnward #48 et il conservait sa pole position au départ.

Ce départ était très chaotique et éliminait dès les premières secondes deux des prétendants au titre, les Champions 2019 Kelvin van der Linde et Patric Niederhauser (Audi R8 LMS GT3 Rutronik-Racing #31), pris dans un multiple accrochage et dont l’Audi était trop endommagée pour pouvoir reprendre la course. Ce départ faillit également être fatal aux futurs champions : alors qu’il était en troisième position, Engelhart était touché par la Lamborghini Huracan GT3 GRT Grasser Racing Team #63 de Albert Costa Balboa. La Porsche partait en tête-à-queue mais Engelhart se rétablissait et pouvait reprendre la course. Peu après, celle-ci était arrêtée au drapeau rouge pour dégager toutes les voitures accidentées.

ADAC GT Masters – 13 + 14. Lauf Oschersleben 2020 – Foto: Gruppe C Photography; #48 Mercedes-AMG GT3, HTP-Winward Motorsport: Philip Ellis, Raffaele Marciello

Au restart, Marciello était toujours leader, mais menacé par Mirko Bortolotti (Audi R8 LMS GT3 Team WRT #30), alors que Engelhart était troisième.

ADAC GT Masters – 13 + 14. Lauf Oschersleben 2020 – Foto: Gruppe C Photography; #48 Mercedes-AMG GT3, HTP-Winward Motorsport: Philip Ellis, Raffaele Marciello

La Mercedes #48 conservait la première place jusqu’au pitstop. Philip Ellis relayait Marciello et repartait en tête. Il creusait l’écart sur Rolf Ineichen qui avait pris la place de Bortolotti à bord de l’Audi. Il n’était plus inquiété jusqu’au drapeau à damier et l’emportait avec 17 secondes d’avance et 20 sur Robert Renauer (Porsche 911 GT3 R Precote Herberth Motorsport #99), qui aura défendu ses chances jusqu’au bout, bien aidé par un premier relais de Mathieu Jaminet.

ADAC GT Masters – 13 + 14. Lauf Oschersleben 2020 – Foto: Gruppe C Photography; #7 Porsche 911 GT3 R, Precote Herberth Motorsport: Alfred Renauer, Sebastian Asch

La quatrième place de Ammermüller et de Engelhart était suffisante pour leur assurer le titre 2020, le tout premier en ADAC GT Masters pour les deux Allemands.

ADAC GT Masters – 13 + 14. Lauf Oschersleben 2020 – Foto: Gruppe C Photography; #92 Porsche 911 GT3 R, SSR Performance: Christian Engelhart, Michael Ammermüller

Le résultat de la course est ici

Ils totalisent 181 points, contre 172 à Robert Renauer, 167 à Maro Engel/Luca Stolz, cinquièmes hier et 160 à Patric Niederhauser/Kelvin van der Linde