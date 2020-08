ADAC GT Masters, Lausitzring course 2 : la pole pour Dries Vanthoor (Audi WRT)

Dries Vanthoor, Audi et le Team WRT ont frappé dans les qualifications de la seconde course du week-end sur le Lausitzring.

Au cours d’une séance plus que disputée -11 pilotes groupés en moins de cinq dixièmes-, le pilote belge, au volant de l’Audi R8 LMS #32, a tourné en 1.21.318, améliorant le chrono de Maro Engel (Mercedes-AMG GT3 Toksport WRT #22) de….un centième de seconde!! Engel, vainqueur hier avec Luca Stolz, conserve le deuxième chrono et précède la Porsche 911 GT3 R Precote Herberth Motorsport #99 de Sven Müller, qui est à moins de huit centièmes de la pole en 1.21.391. Franck Perera (Lamborghini Huracan GT3 E GRT Grasser Racing Team #63) est quatrième, sur les talons de Müller, après être resté dans son dernier run lui aussi à moins de huit centièmes de Müller en 1.21.396. Christian Engelhart (Porsche 911 GT3 R SSR Performance #92), auteur du meilleur tour en course samedi, complète le Top 5 en 1.21.406.

