ADAC GT Masters, Lausitzring (course 1) : Engel/Stolz ouvrent le compteur de TokSport WRT

TokSport WRT n’a pas tardé à se faire un nom en ADAC GT Masters sur le Lausitzring. Luca Stolz a donné le ton ce matin en décrochant la pole sur la Mercedes-AMG GT3 #22.

La Mercedes-AMG GT3 bleue partagée par Maro Engel et Luca Stolz s’est imposée en course 1 à l’issue des 43 tours de course. Les équipes peu habituées au championnat ont brillé puisque la deuxième place est revenue à la Porsche 911 GT3-R/SSR Performance de Michael Ammermüller et Christian Engelhart, l’écart entre les deux GT3 étant sous le damier de 0.736s. La dernière marche du podium est pour l’Audi R8 LMS GT3/Montaplast by Land-Motorsport de Christopher Mies et Max Hofer.

Albert Costa et Franck Perera ont pris la 5e place sur la Lamborghini Huracan GT3/Grasser Racing Team. Pour ses débuts dans la série, Dorian Boccolacci a pris la 11e place sur la Mercedes-AMG GT3/Zakspeed. Une seule Audi R8 LMS/Team WRT à l’arrivée avec Vanthoor/Weerts, seulement 21e.

Le classement de la course est ici