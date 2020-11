ADAC GT Masters Lausitzing : D.Boccolacci/M.Wishofer (Mercedes Zakspeed) vainqueurs de la course 2

Dorian Boccolacci et Mick Wishofer se sont imposés aujourd’hui dans la seconde course du week-end sur le Lausitzring, avec la Mercedes-AMG GT3 Zakspeed #20, sur une piste humide. Le Français et l’Autrichien remportent ainsi leur premier succès en ADAC GT Masters.

Ils ont devancé les deux Porsche 911 GT3 R du Team Precote Herberth Motorsport, Robert Renauer/Klaus Bachler (#99) terminant deuxièmes devant la voiture sœur, la #7 de Alfred Renauer/Sebastian Asch,

Alors qu’il ne reste que deux courses à disputer à Oscherschleben , Kelvin Van der Linde/Patrick Niederhauser (Audi R8 LMS GT3 Rutronik-Racing #31) sont toujours leaders du classement pilotes, avec 5 points d’avance sur Robert Renauer et sept sur le duo Christian Engelhart/Michael Ammermüller (Porsche 911 GT3 R SSR Performance #92).

La course

Vervisch, poleman avec l’Audi WRT # 30 conservait la première place, mais le spectacle était derrière.

Start

Dorian Boccolacci avait pris un départ de feu. 17ème sur la grille de départ, le Français était neuvième dès la fin du premier tour.

ADAC GT Masters – 11 + 12. Lauf Lausitzring II 2020 – Foto: Gruppe C Photography; #20 Mercedes-AMG GT3, Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing: Dorian Boccolacci, Mick Wishofer

Il n’allait pas cesser de remonter vers la tête de la course et il passait le témoin après un long relais à Wishofer en cinquième position ! Le pitstop de la Mercedes Zakspeed se passait très bien et Wishofer reprenait la piste à la troisième place. Il attaquait rapidement Robert Renauer et était deuxième. Benjamin Goethe (Audi WRT #30), l’équipier de Frédéric Vervisch, qui était à ce moment de la course leader après un excellent relais du pilote belge, écopait d’une pénalité en raison d’une infraction commise pendant l’arrêt au stand. Dès lors la voie était libre et Wishofer passait la ligne d’arrivée avec près de 5 secondes d’avance sur les deux Porsche, en bagarre jusqu’à l’arrivée.

ADAC GT Masters – 11 + 12. Lauf Lausitzring II 2020 – Foto: Gruppe C Photography; #99 Porsche 911 GT3 R, Precote Herberth Motorsport: Robert Renauer, Klaus Bachler

C’est la première victoire en ADAC GT Masters pour le Team Zakspeed depuis 2016.

Maro Engel et Luca Stolz terminent quatrièmes avec la Mercedes-AMG GT3 Evo Toksport #22 devant la Mercedes HTP-Winward #47 de Indy Dontje et Maximilian Götz alors que les meilleurs représentants de Audi sont Niederhauser/Van der Linde, sixièmes, ce qui leur permet de rester en tête du classement pilotes mais sont de plus en plus sous la menace de Robert Renauer qui est bien revenu dans le jeu.

Le classement de la course est ici