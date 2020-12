ADAC GT Masters : 30 GT3 en 2021

L’année 2021 va marquer la 15e saison de l’ADAC GT Masters avec un plateau de 30 GT3 représentant 8 marques différentes. Avec le DTM qui passe au GT3, mais à pilote unique, l’Allemagne aura deux séries GT3 et il y a peu de chance que les deux se fassent le moindre cadeau. Au 15 décembre, 20 équipes se sont déjà engagées en ADAC GT Masters. La saison 2021 ne débutera pas avant la mi-mai à Oschersleben.

Comme les années passées, Audi, BMW, Corvette, Lamborghini, Mercedes et Porsche seront en piste. Une Aston Martin Vantage GT3 et une Honda NSX GT3 seront également en course la saison prochaine.