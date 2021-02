Abu Dhabi, Qualifs : carton plein pour G-Drive Racing

Décidément, G-Drive Racing et Algarve Pro Racing auront marqué cette saison Asian Le Mans Series 2021. Quatre courses et quatre poles pour l’écurie russe qui aligne deux Aurus 01 LMP2.

Franco Colapinto aura décroché trois poles sur quatre, la dernière revenant à Ferdinand Habsburg.

Colapinto place G-Drive Racing en pole pour la course 1…

Comme à Dubai, Franco Colapinto a montré une belle pointe de vitesse en Q1. Le jeune pilote argentin a mis tout le monde d’accord avec un meilleur chrono de 1:55.287. Le pilote de l’Aurus 01/G-Drive Racing #26 a devancé l’Oreca 07/Phoenix Racing de Kelvin van der Linde. L’écart entre les deux LMP2 est de 0.206s. A noter que le Sud-Africain a terminé la session sur trois roues sans pour autant être sorti de la piste.

La seconde Aurus 01/G-Drive Racing partira depuis la 2e ligne avec à ses côtés l’Oreca 07/Racing Team India.

La Q2 reste chez G-Drive Racing…

Une Aurus 01 peut en cacher une autre. Après Colapinto en Q1, c’est Ferdinand Habsburg qui s’est montré à son avantage. L’Autrichien a tourné en 1:56.073, soit 63 millièmes plus vite que Franco Colapinto, son compagnon d’écurie. Sean Gelael (Jota) et Kelvin van der Linde (Phoenix Racing) ont terminé dans la même seconde que le poleman. Racing Team India et Era Motorsport se partageront la troisième ligne.