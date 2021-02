Abu Dhabi : Jota s’impose sur le fil, le titre pour G-Drive Racing !

Cette dernière manche Asian Le Mans Series 2021 disputée sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi aura été celle de la stratégie. Les trois neutralisations d’un total de 46 minutes auront permis d’avoir des stratégies décalées. Jota fait la passe de deux à Abu Dhabi, United Autosports s’impose en LMP3 et Kessel Racing by Car Guy s’offre la dernière en GT.

G-Drive Racing (Ye/Habsburg/Binder), United Autosports (Boyd/Penttinen/Maldonado) et Precote Herberth Motorsport (Bohn/Renauer/Renauer) sont les champions Asian Le Mans Series 2021.

Après les deux succès de G-Drive Racing à Dubai, Jota en a fait de même à Abu Dhabi. Sean Gelael et Tom Blomqvist font la passe de deux à Yas Marina sur l’Oreca 07/Jota #28. Un accrochage de Gelael avec une GT aurait pu tout faire capoter, mais la #28 a pu repartir dans la foulée. L’Indonésien n’a pas ménagé ses efforts au volant en roulant une bonne partie des deux courses.

Franco Colapinto, Rui Pinto de Andrade et John Falb ont cru tenir la victoire, mais un drive through pout vitesse excessive dans la voie des stands a eu raison des espoirs de victoire. Il aura manqué 0.422s sous le damier au trio de l’Aurus 01/G-Drive Racing #25. Colapinto a pourtant mis la pression dans les dernières minutes. L’Argentin restera comme la révélation de la saison.

Phoenix Racing a débuté la saison par une 3e place et le team allemand, qui débutait en LMP2, termine par le même résultat. Matthias Kaiser, Simon Trummer et Kelvin van der Linde n’ont pas démérité sur les quatre courses.

Les neutralisations n’ont pas aidé la seconde Aurus 01 de Ferdinand Habsburg, Yeifei Ye et René Binder, qui n’a pu faire mieux qu’une 4e place, devant l’Oreca 07/Racing Team India. Les quatre premiers terminent en moins de 40 secondes.

Algarve Pro Racing, qui s’occupait du suivi technique des deux Aurus, conserve sa couronne Asian Le Mans Series.

1-2-3 pour United Autosports…

Après une course du vendredi compliquée, United Autosports a bien redressé la barre avec une troisième victoire en quatre courses pour la Ligier JS P320 #23 de Wayne Boyd, qui disputait sa 50e course aujourd’hui chez United Autosports, Manuel Maldonado et Rory Penttinen. Le team anglo-américain de Zak Brown et Richard Dean s’est même offert un triplé. Duncan Tappy, Andrew Bentley et James McGuire prennent la 2e place sur la #3. La troisième Ligier avait un bon coup à jouer, mais deux pénalités (contact et vitesse excessive dans la voie des stands) n’ont permis à Ian Loggie, Rob Wheldon et Andy Meyrick de faire mieux qu’une 3e place.

On trouve ensuite CD Sport avec sa Ligier et DKR Engineering avec sa Duqueine D08. Sans ses deux pénalités, Laurents Hörr et Jean Glorieux pouvaient jouer le podium sur la Duqueine D08. Belle prestation de CD Sport sur l’ensemble de la saison avec des gentlemen qui ont bien progressé et un Adam Eteki qui a répondu présent. Du côté de RLR MSport, très brillant cette saison, un problème d’échappement a obligé la Ligier #15 à abandonner. Malthe Jakobsen restera comme l’un des hommes forts de la catégorie LMP3. La Ginetta G61-LT-P3/ARC Bratislava a vu le damier, mais très loin des LMP3 de tête.

La der pour Kessel Racing by Car Guy en GT…

Si avant la course GPX Racing pouvait déjà compter sur l’invitation aux 24 Heures du Mans 2021, l’équipe basée à Dubai voulait rajouter la couronne GT à l’invitation. Un contact en début de course qui a occasionné la casse du rétroviseur gauche a obligé Axcil Jefferies à rentrer pour changer la porte. Il y a ensuite eu une pénalité pour avoir coupé la ligne blanche à la sortie des stands. Le titre attendu par Axcil Jefferies, Julien Andlauer et Alain Ferté s’est donc envolé au profit d’un autre équipage Porsche, qui lui aussi a dû composer avec un rétroviseur cassé. Pour ses débuts dans un championnat labellisé ACO, Precote Herberth Motorsport repart avec le titre GT grâce à Ralf Bohn, Alfred et Robert Renauer.

Les Ferrari n’ont pas été à la fête sur cette finale avec quatre des sept 488 GT3 qui ont rapidement abandonné. Pourtant, c’est bien une Ferrari 488 GT3 qui s’impose, celle de Côme Ledogar, Mikkel Jensen et Takeshi Kimura. La stratégie mise en place par Kessel Racing by Car Guy a parfaitement fonctionné. La deuxième place a été disputée jusqu’au damier. Ben Barnicoat a coupé la ligne d’arrivée à la 2e place sur la McLaren 720S GT3/Inception Racing qu’il partageait avec Brendan Iribe et Ollie Millroy. La Ferrari 488 GT3/Rinaldi Racing de Davide Rigon, David Perel et Rino Mastronardi prend la 3e place, devant l’Aston Martin Vantage GT3/Oman Racing with TF Sport et la Porsche 911 GT3 R des champions 2021.

