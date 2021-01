Absolute Racing déclare forfait pour l’Asian Le Mans Series

En raison des complications de voyage et des quarantaines en place en Asie, Absolute Racing a décidé de faire l’impasse sur l’Asian Le Mans Series. L’écurie dirigée par Fabien Fior et Ingo Matter devait faire rouler deux GT sur la série asiatique à Dubai et Abu Dhabi. Le programme F3 Asia est lui aussi annulé. Une présence dans les deux championnats est prévue en 2022.

L’écurie basée à Shanghai (Chine) et Sepang (Malaisie) va se concentrer sur les programmes asiatique, à savoir Porsche Carrera Cup Asia, Porsche Sports Cup China, GT World Challenge Asia et Thailand Super Series en partenariat avec B-Quik Racing.

“En tant qu’équipe comptant des clients fidèles basés en Asie, cette décision difficile a été prise à la lumière des restrictions plus strictes sur les voyages internationaux provoquées par l’augmentation des cas de COVID-19 à travers le monde”, a déclaré Ingo Matter. “Nous aurons une forte présence dans les championnats chinois au début de cette année, et espérons-le en Asie, une fois que les restrictions de voyage seront atténuées. Nous souhaitons le meilleur aux équipes et aux organisateurs en compétition, et nous sommes impatients de rejoindre les séries F3 et Asian Le Mans Series l’année prochaine lorsque nous espérons que les choses seront revenues à la normale.”