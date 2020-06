(Abonnés) Plus de 100 000 clics pour l’article le plus lu depuis 2006

Depuis mai 2006 et la création d’Endurance-Info, plus de 70 000 articles ont été publiés. Nous étions là pour les débuts de la Peugeot 908, à Silverstone pour le lancement du GT3 en 2006, à Sebring pour le coup d’envoi du WEC en 2012 et nous étions à quelques mètres de la Toyota qui a rendu l’âme en 2016. Aussi bien en proto qu’en GT, il y a eu des annonces très fortes depuis 2006. Certaines ont fait du clic, beaucoup de clics. 10 000, 20 000, 50 000. L’article le plus cliqué de l’histoire d’Endurance-Info a dépassé les 100 000 clics. Retour de Porsche en LMP1 ? Arrêt du programme Audi LMP1 ? Drapeau rouge aux 24H de Spa ? Première image de la Nissan GT-R LM ? Rien de tout cela…

Il s’agit bien d’un prototype mais pas celui que vous croyez. Avec plus de 100 000 clics sur un article d'u...