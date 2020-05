A la recherche des auteurs de 23h56 du Mans…

Les fans de cyclisme connaissent le compte parodique ‘Dans la Musette’ avec ses plus de 100 000 likes sur Facebook et ses 50 000 abonnés sur Twitter. L’Endurance a aussi droit à son compte parodique avec 23h56 du Mans plus connu sous le nom 23h56. La fausse vente des Porsche 919 Hybrid sur Le Bon Coin, c’est 23h56. Dès le lancement de la page 23h56, beaucoup ont cherché à savoir qui était derrière. On a tout entendu : pilote, journaliste, membre d’équipe. Endurance-Info a donc sollicité 23h56 pour en savoir plus et à l’image de Daft Punk, le mystère perdure…

Inutile de revenir sur le pourquoi du comment du nom 23h56 car tout le monde a bien compris que c’était en référence à l’abandon de la Toyota à 4 minutes de l’arrivée des 24 Heures du Mans 2016. Pourtant, la page Facebook 23h56 n’a été créée qu’en juin 2017, soit un an après ce fâcheux abandon dont tout le monde se souvient. Ils sont trois à alimenter 23h56 du Mans. On les appellera Didier, Pascal et Bernard. Qu’ils fassent partie du milieu de l’Endurance ou pas, peu importe…

“On communique régulièrement entre nous, sur les circuits et en dehors, avec quelques blagues à la clé”, a déclaré Pascal à Endurance-Info. “On s’est dit qu’on allait lancer une page et le nom s’est vite imposé. Je tiens à préciser qu’il n’y a pas la moindre animosité envers Toyota. Le nom est à l’image du Gorafi qui est l’anagramme du Figaro. C’est plus un hommage à la course et au scénario final.”

Les trois compères se connaissent depuis longtemps et ils se sont d’ailleurs rencontrés sur un circuit il y a plus de 10 ans. “On a toujours aimé la parodie et on avait pensé monter un site internet”, sourit Bernard. “L’Endurance est quelque chose de sérieux mais on voulait y amener une dose humoristique.” En 2018, 23h56 a eu les honneurs du quotidien Le Maine Libre durant les 24 Heures du Mans avec un article à la clé où ils se faisaient appeler Glandalf, Goudhi et Michel.

“Au début, on a eu peur que ce soit mal pris”, précise Didier. “On a donc préféré rester dans l’anonymat. Il y a aussi un côté un peu mystérieux.” Il n’est pas rare de trouver des stickers 23h56 sur quelques circuits, aussi bien au Mans qu’à Daytona. Même les pilotes n’ont pas hésité à se faire prendre en photo avec le sticker 23h56. Des Funyo sont aussi stickées 23h56.

“Nous avons été agréablement surpris car des pilotes de LMP1 et LMP2 nous suivent et nous alimentent”, souligne Didier. “On reçoit des messages privés. Tout le monde a bien compris que c’était du second degré et qu’il n’y avait pas la moindre méchanceté derrière.”

23h56 du Mans à Daytona

23h56 met en ligne deux ou trois publications par semaine, en fonction de l’actu et de l’humeur du moment. Le gros coup a été l’annonce de la vente des Porsche 919 Hybrid sur Le Bon Coin, même si les trois amis n’ont pas eu le temps de s’approprier cette fausse vente, comme le rappelle Bernard : “Nous n’avons pas eu le temps de signer cette annonce qui n’a pas été créditée 23h56. Elle a tellement fait le buzz qu’elle a vite été retirée.”

Le visuel du circuit du Mans avec des commentaires humoristiques a fait le buzz et surtout rire tout le monde. Depuis peu, 23h56 du Mans diffuse des petits clips bien sympas. Le premier était avec Gabriel Aubry, le deuxième, diffusé hier, avec Thomas Laurent.

Quand on demande aux auteurs de 23h56 du Mans ce qu’ils comptent faire à l’avenir, ils n’ont pas le moindre plan : “On n’attend rien et nous ne sommes pas une boîte de com’. En revanche, pourquoi pas faire quelque chose de décalé niveau communication pour quelqu’un…”