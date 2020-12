9H Kyalami : Walkenhorst s’impose, Honda se fait avoir

Avec seulement 12 GT3 au départ des 9 Heures de Kyalami, on pouvait s’attendre à une finale Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli insipide. C’est tout le contraire qui s’est passé en Afrique du Sud. La course s’est toutefois terminée sous régime de safety car compte tenu de la météo très pluvieuse dans la nuit sud-africaine. La victoire est revenue à la BMW M6 GT3/Walkenhorst Motorsport de Nick Catsburg, Augusto Farfus et Sheldon van der Linde. Ce succès offre le titre Intercontinental GT Challenge au tandem Walkenhorst Motorsport Augusto Farfus et Nick Catsburg. Porsche remporte pour la deuxième année consécutive le titre Equipes.

Partie de la pole, la Honda NSX GT3/Team Honda Racing de Bertrand Baguette, Mario Farnbacher et Renger van der Zande a dominé la course de bout en bout et une victoire de la Honda soutenue par J.A.S Motorsport aurait été amplement méritée. Alors qu’elle menait la course dans la dernière heure à l’arrivée de la pluie, la Honda s’est arrêtée pour un ravitaillement complet sous full course yellow contrairement à certaines de ses rivales qui devaient de toute façon marquer un dernier arrêt.

Mario Farnbacher a repris la piste mais a buté sur l’Audi de Drudi qui semblait être en-dessous de la limitation de vitesse imposée par le FCY, ce qui a permis à l’Audi/WRT de Vervisch de passer par les stands pour réinitialiser son temps de conduite (temps de conduite de 65 minutes max) sans s’arrêter devant son stand pour repartir devant la Honda. Avec une course qui s’est terminée sous full course yellow, l’Audi a pu gérer sa consommation, tout comme la BMW victorieuse. Vervisch est pourtant ressorti des stands devant Catsburg mais le pilote Audi a été contraint de rendre le leadership à la BMW car cette dernière était légèrement en tête lorsque les deux ont passé la ligne de chronométrage après le passage de Vervisch par la voie des stands.

L’orage et la nuit n’ont pas permis de relancer la course au grand dam de Patrick Pilet qui ne demandait que le drapeau vert. La voiture de sécurité est entrée en piste à quelques minutes du damier mais les positions étaient de toute façon déjà figées. Pour parler vulgairement, Honda s’est fait b****.

Après 277 tours et trois neutralisations, la BMW/Walkenhorst a devancé l’Audi R8 LMS/WRT de Vervsich/Weerts/Bortolotti de 0.220s. La Porsche 911 GT3 R/GPX Racing de Campbell/Pilet/Jaminet complète le podium après avoir connu une crevaison. La #12 termine devant la malheureuse Honda et l’Audi/Car Collection. Les quatre premiers, quatre constructeurs différents, ont terminé en trois secondes.

Pour Bentley, il y a des courses avec et des courses sans. Si Bathurst a été une course avec, Kyalami a été une course sans. Le programme officiel Bentley Team M-Sport se termine par un abandon pour la #7 de Jules Gounon, Maxime Soulet et Jordan Pepper. Le trio victorieux en Australie pouvait espérer refermer le livre par un titre mais dès son entrée en piste, Maxime Soulet a été contraint de stopper sa machine en bord de piste (moteur et début d’incendie). La #8 de Buncombe/Morris/Jarvis n’a pas pu faire mieux qu’une 9e place. Alex Buncombe s’est accroché dès le premier tour avec l’Audi de Winkelhock et le Britannique est passé par un bac plus tard dans la course.

Du côté de Dinamic Motorsport, on a alterné le chaud et le froid. Earl Bamber a été très incisif durant le relais de départ en passant de la 10e à la 5e place. Un problème de splitter a fait reculer Laurens Vanthoor, Earl Bamber et Kévin Estre pour finalement rallier l’arrivée au 7e rang. Le début de course a été fatal à l’Audi/WRT de Winkelhock/Vanthoor/van der Linde avec plusieurs tours perdus dans le contact avec la Bentley de Buncombe.

