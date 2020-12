9H Kyalami, H+3 : Honda en tête, une Bentley out

Il reste 6 heures de course aux 9 Heures de Kyalami et on ne sait pas encore qui l’emportera et qui sera titré en Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. On sait en revanche que Jules Gounon, Maxime Soulet et Jordan Pepper ne rafleront pas la couronne 2020.

Alors qu’il prenait son relais, le Belge a été contraint de s’arrêter en bord de piste suite à un début d’incendie de sa Bentley #7. C’est ici que s’arrête le programme officiel Bentley Team M-Sport même si la #8 reste en course au 8e rang. La course a été neutralisée le temps de dégager la Bentley.

La Honda NSX GT3/Team Honda Racing continue sa marche en avant avec Mario Farnbacher qui a relayé Bertrand Baguette et Renger van der Zande. La GT japonaise n’a pas quitté le leadership depuis le départ. Le pilote allemand compte 2s d’avance sur la BMW M6 GT3/Walkenhorst Motorsport de Sheldon van der Linde, le local de l’étape. Christopher Haase, sur l’Audi R8 LMS GT3/Audi Sport Team Car Collection, occupe le 3e rang à 3.2s de la tête.

La bagarre est toujours intense dans le camp Porsche entre Matt Campbell (GPX Racing), 4e et Laurens Vanthoor (Dinamic Motorsport), 5e.

Quelques gouttes de pluie ont fait leur apparition mais pas suffisamment pour un changement de pneumatiques.