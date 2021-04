42 voitures attendues pour la première manche à Barcelone

La liste des engagés des 4 Heures de Barcelone, première manche de l’European Le Mans Series (ELMS) 2021, vient d’être publiée. Elle comprend 42 voitures soit une de moins que sur la liste des engagés à l’année. Les voitures sont réparties de la façon suivante : 16 LMP2 dont 7 en Pro Am (équipage comprenant un pilote Bronze), 16 LMP3, 9 LMGTE et 1 Voiture Innovante. 29 nations différentes représentées sur la grille de départ venues d’Europe, d’Amérique du Nord et du Sud, d’Asie, d’Afrique et d’Océanie.

En LMP2, pas de gros changements par rapport à ce que nous avons déjà annoncé. United Autosports remettra ses titres en jeu avec deux Oreca 07-Gibson dont la #22 confiée au champion en titre, Phil Hanson, rejoint par Tom Gamble, champion LMP3 2020, et Jonathan Aberdein. On trouve de grands noms comme Harry Tincknell, Robert Kubica, Pietro Fittipaldi, Nyck de Vries, Patrick Pilet ou encore Nicolas Lapierre.

En LMP3, la Ligier JS P320 #16 de BHK Motorsport, qui devait être pilotée par Alessandro Bracalente, ne sera pas du voyage en Espagne. A noter que l’on trouve 14 Ligier JS P320 contre deux Duqueine M30-D08. Titrée aussi dans cette catégorie, l’écurie United Autosports visera un quatrième titre consécutif. Les champions en titre Wayne Boyd et Rob Wheldon sont rejoints par le Français Edouard Cauhaupé vainqueur en Michelin Le Mans Cup en 2020.

En GTE, on voit avec plaisir le retour d’une Aston Martin Vantage GTE (de TF Sport, équipe victorieuse de la catégorie LMGTE Am aux 24 Heures du Mans 2020) qui va amener un peu de diversité dans le duel Porsche / Ferrari. On trouve d’ailleurs seulement deux 911 RSR face à six 488 GTE, mais Proton Compétition peut compter sur des équipages solides. On ne connaissait pas encore le trio sur la Ferrari 488 GTE #66 de JMW Motorsport. C’est désormais chose faite avec le champion ELMS 2017 de la catégorie, Jody Fannin, associé à Andrea Fontana et Rodrigo Sales.

Du côté des voitures innovantes, on trouve la présence de l’Oreca n°84 de l’Association SRT41, qui fera courir deux pilotes handicapés : le Japonais Aoki Takuma et le Belge Nigel Bailey. Ils seront associés au Français Pierre Sancinena. Ce projet est l’œuvre de Frédéric Sausset, devenu en 2016 le premier quadri-amputé à disputer et à terminer les 24 Heures du Mans. Cette équipe disputera les 24 Heures du Mans dans le 56e Stand.

CLIQUEZ ICI pour découvrir la liste des engagés des 4 Heures de Barcelone.