BMW l’affirme : “Nous sommes là pour gagner Sebring !”

L’équipe BMW RLL a un travail à finir à Sebring. 2021 marque la 13e année du partenariat entre le constructeur automobile allemand et Rahal Letterman Lanigan Racing. Cette association a produit plusieurs titres Equipes, Constructeurs et Pilotes IMSA et plus de 20 victoires en course. Mais le dernier succès de la marque à l’hélice aux 12 Heures de Sebring remonte à 2012…

L’an dernier, BMW RLL a été à deux doigts de rompre cette pénurie de victoires, menant une grande partie de la course avant d’être brutalement éjectée par un concurrent de GTD après un dernier restart à une douzaine de minutes de l’arrivée.

En 2022, en IMSA WeatherTech SportsCar Championship, le GTLM sera remplacé par une nouvelle classe GTD Pro. Cela veut donc dire que le 20 mars prochain, ce sera la dernière chance pour BMW Team RLL de rebondir après la déception de l’année dernière et d’ajouter une autre victoire à Sebring.

“Nous aurions aimé que l’événement de l’année dernière soit les 11 heures et 48 minutes de Sebring”, plaisante Victor Leleu, manager du sport auto chez BMW North America. “Cela aurait été bien pour nous, mais ça n’a pas été le cas. Nous avons tous dû prendre un peu de temps pour nous en remettre car, évidemment, ce fut une grande déception à plus d’un titre. Je n’arrêtais pas de me demander : “Dans quel autre sport, autre que la course automobile, pouvez-vous tout perdre sans que ce soit de votre faute, à cause d’une chose qui vous est totalement étrangère ? Je ne suis pas sûr d’avoir trouvé la réponse. Cette année, l’objectif est donc assez simple : nous savons que nous pouvons le faire. Nous avons une bonne voiture et le déroulé est assez simple : reproduire ce qui a été fait l’an dernier et, cette fois-ci, rester hors de danger 12 minutes de plus si nous le pouvons. Chaque fois que cette chance se présente, il faut la saisir. C’est notre mentalité, que nous fassions quatre ou onze courses. Cette année, la pression est plus forte car nous sommes les champions en titre (IMSA Michelin Endurance Cup), nous avons donc un peu de pression sur le dos, mais nous sommes prêts. Nous savons ce que nous avons à faire. Nous sommes capables de capitaliser sur une voiture que nous connaissons très bien et avec une équipe que nous connaissons extrêmement bien.”

De plus, Sebring occupe une place particulière dans le cœur et l’esprit de certains principaux acteurs de l’équipe BMW RLL, à commencer par le co-propriétaire de l’équipe, Bobby Rahal. Lorsqu’il était jeune, il a accompagné son père, Mike, à Sebring lorsque ce dernier a participé aux 12 Heures. Bobby Rahal a commencé à courir lui-même à Sebring en 1976 et a remporté l’épreuve en 1987 avec Jochen Mass sur une Porsche 962 de Bayside Disposal Racing. Il a également remporté deux fois Sebring en tant que propriétaire de l’équipe.

“Sebring est une grosse affaire”, commence Bobby Rahal. “J’ai souvent dit aux gens que la victoire la plus significative que j’ai jamais eue était celle de Sebring en 1987. Cela surprend les gens qui pensent plutôt aux 500 Miles d’Indianapolis (victoire en 1986). Bien sûr, Indy a été très, très important, sans aucun doute, mais Sebring l’a toujours été aussi pour moi parce que j’y suis allé avec mon père à la fin des années 60, en tant que lycéen puis étudiant, j’ai vu les plus grands pilotes du monde conduire ces voitures. C’était vraiment quelque chose d’assez magique et je ressens toujours la même sensation. J’ai une sorte de réaction émotionnelle romantique. Quand vous entrez dans une voiture et que vous sentez les fleurs d’oranger, je m’en souviens très bien quand j’y suis allé pour la première fois en 1969. Donc, chaque fois que je viens, ça me ramène dans le passé. Pour moi, cela a juste beaucoup de sens. Tous les membres de notre équipe savent ce que cela signifie pour moi de bien y figurer. C’était génial de gagner deux années de suite avec BMW en 2011 et 2012, et puis l’année dernière, ça m’a brisé le cœur. L’équipe méritait de gagner et ce n’est pas de leur faute si nous avons été éliminés. Alors, s’il y a une chose que je veux toujours gagner dans le monde de l’IMSA, c’est bien Sebring”.

Sebring 1987

Bien qu’il n’ait pas une histoire aussi longue, le pilote de l’équipe BMW RLL, Connor De Phillippi, a lui aussi des liens étroits avec ce circuit. “Sebring est l’endroit où ma carrière a vraiment commencé. C’est l’un des premiers circuits que j’ai emprunté quand j’ai fait la Skip Barber School. Il a donc toujours occupé une place particulière dans mon cœur depuis la Skip Barber National Series qui était une course de support des 12 Heures à l’époque de l’American Le Mans Series. Rêver de conduire une Peugeot ou une Audi LMP1 et maintenant d’être avec BMW est assez spécial. C’est la dernière année des GTLM, ce serait bien de terminer cette phase de ma carrière par une victoire”.

Le pilote BMW pense que le rythme affiché par les BMW M8 GTE #24 et #25 à Sebring en novembre dernier permet d’être optimiste. “La course de l’année dernière a été une manière difficile de terminer l’année, mais d’une certaine façon, cela a été positif car Sebring n’avait pas été une de nos forces auparavant et être aussi compétitifs que nous l’étions et mener des heures de course a été un grand pas en avant. Je ne dirai pas que nous ne nous y attendions pas, mais nous avons essayé une nouvelle philosophie et trouvé de la performance.“

Par contre, les résultats des dernières 24 Heures de Daytona ont été moins bons. “Nous avons eu de bonnes performances, une bonne vitesse, mais nous n’avons pas eu la chance à Daytona. Nous nous préparons pour Sebring et espérons que nous pourrons nous débarrasser du chat noir.”

BMW Team RLL a un programme restreint cette saison, uniquement axé sur les épreuves de la Michelin Endurance Cup au lieu d’une saison complète en IMSA. Cela ne laisse plus que trois chances (Sebring, Watkins Glen et Petit Le Mans) de s’imposer en 2021. De plus, les titres Pilotes, Equipes et de Constructeurs de la Michelin Endurance Cup sont à défendre une dernière fois. “BMW est notre partenaire de longue date et, comme beaucoup d’entreprises, elle a dû se serrer la ceinture et ne faire que quatre courses”, a déclaré Bobby Rahal. “Je pense que tout le monde travaille aussi dur ou peut-être même plus dur parce que nous n’avons plus que trois possibilités de gagner, et pour moi, les trois courses d’endurance restantes sont celles que vous voulez gagner le plus, de toute façon. Alors oui, nous allons faire tout ce que nous pouvons pour l’emporter à Sebring. Je ne pense pas qu’il y ait une seule course dans laquelle nous ayons été prêts à accepter d’emblée la deuxième, la troisième ou la quatrième place ! Nous sommes là pour gagner ! “