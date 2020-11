IMSA, 12H Sebring, Libres 3 : Acura, Porsche et Lamborghini les plus rapides de nuit

Ricky Taylor et Acura Team Penske ont été les plus rapides lors de la 3e séances d’essais libres de ces 12 Heures de Sebring qui s’est déroulée de nuit.

Le pilote américain a réalisé un temps de 1:48,358 en début de séance sur l’Acura ARX-05 #7. Il devance de 0,177 seconde d’avance son rival au championnat, Pipo Derani, sur la Cadillac DPi-V.R. #31 Action Express Racing. Olivier Pla a réalisé le troisième meilleur temps au classement général pour Mazda (#77), suivi par Ryan Briscoe (Cadillac #10 Wayne Taylor Racing) et Dane Cameron sur la seconde Acura.

Mikkel Jensen s’est à nouveau fait remarquer avec le meilleur temps en LMP2 sur l’ORECA 07 #8 de Tower Motorsport by Starworks. Simon Trummer a terminé deuxième (ORECA PR1/Mathiasen Motorsports) devant Matt Bell (Inter Europol) et Guy Cosmo (ORECA Performance Tech Motorsports).

Porsche a encore pris les deux premières places en GTLM grâce au meilleur temps de Nick Tandy en 1:58.170 (Porsche 911 RSR-19 #911) et Laurens Vanthoor (#912). Connor De Phillippi est troisième sur la BMW M8 GTE #25 de Team RLL. Antonio Garcia (Corvette Racing) et Augusto Farfus (BMW) complètent le top 5.

Franck Perera a été le plus en vue de la catégorie GTD. Le Français signe le meilleur temps au volant de la Lamborghini Huracan GT3 Evo #11 du GRT Grasser Racing Team et précède de 0,130 secondes Lawson Aschenbach, (Mercedes-AMG GT3 Evo #74 Riley Motorsports) et Ian James (Aston Martin Vantage GT3 #22 de Heart of Racing Team). Ils sont suivis d’Andrew Davis (Audi R8 LMS #30 Team Hardpoint) et d’Alessandro Balzan (Ferrari 488 GT3 #63 Scuderia Corsa).

La séance s’est déroulée sans incident majeur sauf lorsque Oliver Gavin de Corvette Racing est sorti de piste et s’est retrouvé dans la barrière de pneus dans le virage 3. Il a pu repartir et la voiture ne semble pas avoir subi de dommages importants.

Les temps sont ICI

Place aux qualifications qui auront lieu cet après midi à 16 heures (heure française)