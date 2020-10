“Règlement de compte” entre Ricky Taylor et Pipo Derani après leur accrochage à Petit Le Mans

Jamais la victoire au Petit Le Mans 2020 n’aurait dû échapper à l’Acura ARX-05 #7 Team Penske de Ricky Taylor ou à la Cadillac DPi-V.R #31 d’Action Express Racing de Pipo Derani. Cependant, suite à un accrochage entre les deux protagonistes, c’est une autre Cadillac, la #10 de Wayne Taylor Racing (Briscoe / van der Zande / Dixon) qui l’emporte ! Retour sur ce fait de course qui fait beaucoup parler !

A un peu plus de dix minutes de la fin, Pipo Derani est le leader de la course et est suivi de Ricky Taylor à quelques encablures. Le Brésilien défend un bien qu’il a acquis de haute lutte quelques tours plus tôt lors d’un courageux dépassement à l’intérieur au virage 1. Mais le pilote américain ne lâche rien et se joue du trafic pour rester au contact de la Cadillac rouge et blanche.

A quelques boucles de l’arrivée, il décide de porter une attaque dans le Turn 6, un virage à droite. Il plonge à l’intérieur et, certainement trop optimiste, il percute Pipo Derani. Ce dernier est envoyé dans le bac à gravier et heurte les barrières, tandis que Ricky Taylor fait un tête-à-queue en bord de piste. Renger van der Zande arrive dernière et évite de justesse le contact avec l’Acura de Taylor qui rejoint la piste (la vidéo de l’accrochage est ci-dessous, on vous laisse juge) !

L’incident s’est conclu de manière houleuse car Pipo Derani, qui a fini cinquième, a déclaré à NBC Sports, après la course, qu’il était déçu de la manœuvre de Ricky Taylor qui a empêché Action Express Racing de défendre sa victoire à Petit Le Mans de 2019.

“Pas sur la piste pour me faire des amis” !

“Je lui ai dit que j’avais toujours eu beaucoup de respect pour lui, mais j’étais en tête et il m’a poussé dehors“, a déclaré le Brésilien. “Il n’y a pas grand-chose à dire. Malheureusement, nous avons perdu la course. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Il nous restait 10 tours à faire et il m’a poussé dans un geste désespéré pour essayer de prendre la tête. Je pense que c’était une erreur de sa part. J’espère qu’il va s’endormir et réfléchir un peu parce qu’il pense que c’est de ma faute. Mais je ne sais pas ce que j’aurais pu faire différemment, j’étais devant. J’ai perdu un peu de respect pour lui et ses coéquipiers parce qu’ils m’ont accusé d’avoir essayé de faire quelque chose de mal. C’est comme cela, je ne suis pas sur la piste pour me faire des amis. Je vais gagner la prochaine.”

Pipo Derani a souligné l’importance pour lui et ses copilotes (Felipe Nasr et Filipe Albuquerque) de retirer des “points positifs” de la course malgré la défaite. La Cadillac #31 a été forte tout au long de la course et a marqué des points importants en vue du championnat et de la Michelin Endurance Cup.

“Nous allons retirer les points positifs de cette course”, a déclaré Pipo Derani. “Nous avons fait une super course, mais Acura a été beaucoup plus rapide que nous. Je lui ai fait deux dépassements fantastiques après avoir perdu l’avantage au pit-stop et je veux juste garder en mémoire ces aspects positifs et me dire que nous avons fait tout ce que nous pouvions. Tous les gars de Whelen Engineering ont fait un travail exemplaire.”

“Je déteste la façon dont ça s’est terminé !”

Du côté d’Acura Team Penske et de Ricky Taylor, on s’est dit là aussi déçu de voir la bataille en tête se terminer de cette façon. Le champion IMSA 2017, associé à Helio Castroneves et Alexander Rossi, a fini deuxième devant l’autre Acura de l’écurie Penske (Dane Cameron, Juan Pablo Montoya et Simon Pagenaud).

“Je dois remercier tout le monde chez Acura et Team Penske pour la pointe de vitesse tout au long du week-end à Petit Le Mans”, a déclaré l’Américain. “Nous avons montré tout au long du week-end que nous allions être difficiles à battre et c’est ce qui s’est passé en course. Je déteste la façon dont ça s’est terminé, je n’avais pas l’intention d’éliminer la #31. C’est Petit Le Mans. Tout le monde veut gagner cette course et j’ai vu une opportunité de le faire pour mon équipe. Rentrer à la maison ave la deuxième place, synonyme de gros points, est toujours positif, mais nous étions la voiture à battre à la fin et je suis déçu que nous n’ayons pas terminé sur la plus haute marche du podium.”

Les deux hommes, vous l’aurez compris, ne vont pas partir en vacances ensemble. Le prochain affrontement sur la piste se fera le 1er novembre sur le circuit de Laguna Seca en Californie…

Merci à Dan Lloyd et Sportscar365