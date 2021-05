33 voitures en piste sur la Côte d’Azur !

Communiqué de presse

Après une pause de sept semaines, la deuxième manche de la Michelin Le Mans Cup 2021 aura lieu le samedi 5 juin sur le Circuit Paul Ricard. Cette deuxième course de deux heures de la saison mettra aux prises 26 LMP3 et sept GT3, avec 24 équipes et 66 pilotes représentant 20 nations des quatre coins du monde. Pour ce rendez-vous français, quatorze pilotes et une écurie seront en piste à domicile au Castellet.

LMP3

Au Castellet, le plateau LMP3 comprendra 26 voitures engagées par 21 équipes différentes, alignant soit une Ligier JS P320 soit une Duqueine M30-D08.

Les vainqueurs de la première manche Michael Benham et Tommy Foster seront une nouvelle fois en piste au volant de la Ligier n°15 de RLR MSport.

Leaders du classement général de la catégorie, Gerald Kraut et Scott Andrews piloteront la Ligier n°22 de United Autosports, après avoir terminé deuxièmes en Espagne.

Championne en titre chez les équipes, DKR Engineering engage une Duqueine à moteur Nissan, avec laquelle elle tentera de s’adjuger un cinquième titre consécutif en Michelin Le Mans Cup.

L’écurie suisse Team ANS Team JSE Management fera en France ses débuts en Michelin Le Mans Cup, avec une Ligier-Nissan pour le Suisse Jonathan Brossard et le pilote français Nicolas Schatz.

Le plateau LMP3 comprendra également quatre équipes engagées de manière ponctuelle, qui ne seront donc pas éligibles pour marquer des points :ANS Team JSE Management (n°6), RLR MSport (n°15), Rinaldi Racing (n°55), TS Corse (n°73)

Pour ce rendez-vous français, IDEC Sport sera la seule équipe en piste à domicile. La Ligier-Nissan n°17 présentera un équipage inchangé, avec Dimitri Enjalbert et Patrice Lafargue.

GT3

Le plateau GT3 présentera sept voitures (quatre Ferrari 488 GT3 et trois Porsche 911 GT3-R) engagées par quatre équipes.

Vainqueur de la première manche, Nicolas Leutwiler sera rejoint sur la Porsche n°2 par Wolf Henzler, qui remplacera Julien Andlauer pour cette course du Castellet.

Le champion en titre de la catégorie Rino Mastronardi accueillera lui aussi un nouveau coéquipier en la personne de l’Américain Logan Sargeant, en remplacement de Paolo Ruberti sur la Ferrari n°8 d’Iron Lynx.

Après avoir manqué la course de Barcelone, la Ferrari n°9 d’Iron Lynx fera son retour au Castellet. Lauréate du programme FIA Girls on Track, Doriane Pin (17 ans) sera associée à la Belge Sarah Bovy.

AF Corse engagera deux Ferrari 488 GT3. Après son podium espagnol, la n°51 présentera un équipage inchangé, avec le Japonais Ken Abe et l’Italien Matteo Cressoni.

L’autre voiture de AF Corse (n°61) sera aux mains du duo français Franck Dezoteux / Stéphane Tribaudini.

L’écurie allemande Herberth Motorsport fera au Castellet ses débuts en Michelin Le Mans Cup avec deux Porsche 911 GT3-R.

CLIQUEZ ICI pour la liste des engagés de la deuxième manche de la Michelin Le Mans Cup 2021