321Perform prépare les pilotes, même en période de confinement…

Durant cette période de confinement, faire du sport n’est pas simple. Ce qui est valable pour les sportifs amateurs l’est également pour les professionnels qui ne peuvent plus s’entraîner comme ils le souhaitent. Le home-trainer est une bonne solution, mais il en existe d’autres. Connu pour préparer physiquement et mentalement des pilotes allant du WRC au LMP en passant par la F1, 321Perform accompagne ses pilotes du mieux possible avec un suivi personnalisé. La structure de Xavier Feuillée, basée à Font-Romeu, est sur le pont pour suivre les sportifs à distance.

“Le centre est fermé suite aux décisions gouvernementales”, a déclaré Xavier Feuillée à Endurance-Info. “On doit donc faire autrement pour suivre près de 90 pilotes. On connaît tous les profils, les points forts et les points faibles de chacun. Certains ont commandé des appareils pour s’entraîner à domicile, d’autres font avec les moyens du bord. Tout le monde s’adapte à la situation et nous aussi. Physiquement, ils seront prêts. Le seul souci reste la préparation spécifique. Pour le mental, on fait des ‘conf call’ et, pour le côté pilotage, la plupart ont des simulateurs. On les suit tous, ce qui représente un vrai défi.”

321Perform a des pilotes confinés partout dans le monde, aussi bien en France, qu’en Russie, Australie, Etats-Unis, Italie ou Pologne. Certains, notamment en Russie, utilisent la cage d’escalier de l’immeuble pour travailler le cardio, d’autres font des lests avec des bouteilles d’eau. “Parfois, il faut être inventif”, sourit Xavier Feuillée.

Les pilotes doivent aussi surveiller leur alimentation avec un suivi pour les minéraux.

“Tous les pilotes sont impactés, mais ils ne l’ont pas été en même temps”, précise le coach. “Jusqu’à il y a encore 10 jours, certains pouvaient encore sortir, mais là c’est terminé à l’exception des Suisses qui peuvent encore faire du VTT pour travailler le cardio. On souffre sans souffrir car on a eu les pilotes au centre avant la saison. On accorde plus de temps au niveau de la phase de développement car la saison va débuter plus tard. Il y a un vrai enjeu avant le démarrage car la saison s’annonce plus courte et plus dense. Dès la levée du confinement, nous allons les accueillir en masse pour travailler.”

La station de Font-Romeu (moins de 2000 habitants), dépourvue de touristes, n’est pas touchée par le COVID-19, mais même avant le confinement, 321 Perform a pris des mesures drastiques pour ses pilotes : “Pour les pilotes qui sont en Europe, on allait les chercher directement chez eux en voiture pour les amener au centre. Ils restaient tous en circuit fermé sans passer par le moindre aéroport. Une fois le stage terminé, on faisait le chemin inverse. Ils étaient logés chez nous et se restauraient au centre. On stérilisait tous les appareils une fois utilisés. Nous aurions bien confinés les pilotes au centre, mais un décret a interdit tout rassemblement.”

321Perform dispose d’une permanence pour les A/R avec quatre chauffeurs permanents qui feront la même opération une fois le déconfinement autorisé.

L’institut de développement des performances du pilote travaille notamment avec Esteban Ocon, Sébastien Ogier, Matthieu Vaxiviere, Tatiana Calderon, Dorian Boccolacci et Gabriel Aubry. 321Perform s’occupe également de la rééducation de Juan Manuel Correa, gravement blessé en 2019 à Spa dans une course de Formule 2.

Les pilotes s’entraînent quotidiennement, certains durant environ 1 heure 30 minutes, d’autres, comme Sébastien Ogier, vont jusqu’à 5 heures de sport par jour avec 2 à 3h de cardio.

Tous doivent surveiller leur poids et ne pas se laisser aller. Dès le retour en centre, une mesure du taux d’acide lactique (acide organique qui participe amplement à la production énergétique dont les muscles ont besoin pour fonctionner, ndlr) sera effectuée. Certains doivent perdre du poids, d’autres doivent en gagner. Un Esteban Ocon doit prendre du poids avec de la fibre musculaire. Chaque pilote a un programme qui lui est propre et un calendrier à respecter.

Depuis notre stage chez 321Perform en 2015 avec François Perrodo et Manu Collard, le centre s’est développé avec 11 personnes à plein temps sans oublier une vingtaine de prestataires. Une section sport-études a même vu le jour. Un nouveau centre de 3500 m2 doit voir le jour. Si jusqu’à maintenant les pilotes sont en majorité, des footballeurs et des chefs d’entreprise font eux aussi confiance à 321Perform.

Retrouvez en vidéo une journée chez 321Perform avec Esteban Ocon :