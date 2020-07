Pas d’amélioration pour Alex Zanardi

Suite à l’opération subie par Alex Zanardi hier, un nouveau bulletin de santé a été publié aujourd’hui à 17 heures. On y apprend que le pilote italien est dans un état stationnaire, mais préoccupant, et qu’en accord avec la famille, il n’y aura plus d’annonce tant que la santé n’évolue pas.

“Concernant les conditions cliniques d’Alex Zanardi, qui est admis à la polyclinique Santa Maria alle Scotte depuis le 19 juin, la direction sanitaire de l’hôpital universitaire de Sienne informe que, suite à la deuxième neurochirurgie qu’il a subie hier, lundi 29 juin, le patient, environ 24 heures après l’opération, présente un état clinique stationnaire et une évolution stable du point de vue neurologique, dont le tableau reste grave. Alex Zanardi a été admis à l’unité de soins intensifs, où il reste sous sédatif et intubé, et le pronostic reste confidentiel. En accord avec la famille, aucun autre bulletin médical ne sera publié en l’absence de développements significatifs.”