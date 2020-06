24H Virtuelles, H+2 : Stoffel Vandoorne (Veloce ESports 2) en tête

A 15 heures, Tony Parker a abaissé le drapeau bleu blanc rouge et donné le départ de ces 24 Heures du Mans Virtuelles. Dès le début, Tom Dillmann sur l’ORECA 07 #4 de Bykoles Burst Esport prend la tête mais il est assez vite stoppé car il écopé d’un drive through pour avoir anticipé le départ. La bagarre fait rage dans ces deux premières heures. A 16 heures, la #30 de E-Team WRT de Kelvin van der Linde était en tête, mais une heure plus tard, suite à un souci, elle compte un tour de retard.

A 17 heures, le classement est le suivant. On trouve en tête la #16 de Veloce ESports 2 de Stoffel Vandoorne devant la #20 de Team Redline (Atze Kerkhof), la 07 de Toyota Gazoo Racing (José Maria Lopez), la #33 de 2 Seas Motorsport (Oliver Rowland) et la #38 de Jota Team Redline (Antonio Felix Da Costa).

Du côté des GTE, la Corvette C7.R #80 est en tête devant les Porsche #93 de Porsche Esport Team, la #88 de Demspey Proton Racing, la seconde Porsche de Porsche Esport Team (#92) et l’Aston Martin #95 d’Aston Martin Racing (Nicki Thiim).

Quelques incidents :

Brendon Harltey sur la #8 de Toyota Gazoo Racing est parti à la faute au virage d’Indianapolis. Elle est 27e à deux tours

Fernando Alonso (#14) s’est accroché avec la Porsche 911 RSR #94 de Simona de Silvestro. Il a écopé d’une pénalité. Il s’est arrêté pour la respecter et est reparti. Malheureusement, la voiture est tombée en panne d’essence. La course devrait d’arrêtée là pour Fernando Alonso ,Rubens Barrichello, Olli Pahkala et Jarl Teien.

Il y a eu quelques dépassements “chauds” notamment antre Aurélien Panis (#9) et Jean-Eric Vergne (#24), mais aussi etre ce dernier et Bruno Senna (#2)

Les premiers ravitaillements / changements de pilotes ont eu lieu après 55 minutes en GTE et une bonne heure en LMP.

la #22 de United Autosports s’est accroché sans mal avec une Ferrari

Felix Da Costa (#38) a visité le bac à graviers au niveau des Virages Porsche

souci de connexion sur la #15 des deux Priaulx, père et fils !