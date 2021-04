31 voitures pour l’ouverture de la Michelin Le Mans Cup 2021

La Michelin Le Mans Cup 2021 s’ouvrira sur le Circuit de Barcelona-Catalunya le samedi 17 avril, avec la première course de deux heures de la saison. Le plateau comprendra 26 LMP3 et 5 GT3 : 23 équipes et 58 pilotes venus des quatre coins du monde représenteront 20 nations différentes.

LMP3

• A Barcelone, le plateau LMP3 sera composé de 26 voitures (Ligier JS P320, Duqueine M30-D08, Adess-03 EVO) engagées par 20 équipes différentes.

• Les champions 2020 DKR Engineering engagent une Duqueine à moteur Nissan et viseront un cinquième titre consécutif en Michelin Le Mans Cup.

• L’Allemand Finn Gehsitz va devenir le plus jeune pilote à disputer la Michelin Le Mans Cup. A 16 ans, il va faire ses débuts en LMP3 sur la Ligier n°5 de Phoenix Racing, associé à son compatriote Hamza Owega.

• Le plateau de la course de Barcelone présentera quatre voitures engagées de manière ponctuelle, qui ne seront donc pas habilitées à marquer des points au championnat : RLR MSport n°15/ Rinaldi Racing n°55/ R-Breizh Competition n°56/ TS Sport n°73.

• Quatre fois victorieux par le passé, Michael Benham fait sa rentrée en Michelin Le Mans Cup après une année d’absence. Victime en 2019 d’un gros accident en essais sur le circuit de Barcelone, le Britannique partagera le volant de la Ligier n°15 de RLR MSport avec son compatriote Tommy Foster.

• L’écurie espagnole CD Sport engagera une Ligier JS P320 pour sa course à domicile, avec au volant le Danois Michael Jensen et le pilote français Adam Eteki.

• Julien Gerbi sera le seul Espagnol en piste à Barcelone. Il pilotera aux côtés du pilote français Sacha Lehmann la Ligier n°16 de l’équipe polonaise Team Virage

GT3

• Le plateau GT3 présente cinq voitures (Ferrari 488 GT3, Porsche 911 GT3-R, Mercedes AMG GT3) engagées par quatre écuries.

• Le champion en titre Rino Mastronardi accueille un nouveau coéquipier pour la saison 2021 : il sera associé au très expérimenté Paolo Ruberti sur la Ferrari n°8 d’Iron Lynx.

• L’autre Ferrari d’Iron Lynx (n°9) sera pilotée par un équipage entièrement féminin. Agée de 17 ans et issue du programme Girls on Track de la FIA, Doriane Pin sera au côté de Manuela Gostner.

• La Porsche n°2 de Pzoberer Zürichsee by TFT sera cette année encore aux mains de Nicolas Leutwiler et Julien Andlauer, auteurs de deux victoires en 2020.

• 10Q Racing Team fera à Barcelone ses débuts en Michelin Le Mans Cup avec le Belge Wim Spinoy et l’Allemand Kenneth Heyer sur la Mercedes AMG GT3 n°93.

CLIQUEZ ICI pour découvrir la liste des engagés de la première manche de la Michelin Le Mans Cup 2021.