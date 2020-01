[VIP] Harry Tincknell (part 1) : “Rien de mieux que d’être devant une foule de 100 000 personnes au Mans !”

Harry Tincknell est l’un des hommes forts en endurance ces dernières années. Il a roulé pour le compte de Ford en WEC pendant trois saisons et a toujours un double programme ELMS / IMSA. On a également appris il y a quelques jours que le Britannique avait signé en tant que 3e pilote chez Aston Martin Racing pour disputer les 24 Heures du Mans en GTE-Pro. Il dispute également l’Asian Le Mans Series 2019/2020, championnat où nous l’avons rencontré pour faire un long portrait sur sa carrière et faire un point sur ses différents programmes…

Harry Tincknell est né le 29 octobre 1991. Très vite, le jeune Harry se prend de passion pour le sport automobile et un événement va mettre en route la machine. « Depuis que j’avais 3 ou 4 ans, je regardais les Grand Prix de Formule 1, ce qui est a...