Course réelle ou course virtuelle, des photos de l’épreuve sont disponibles. Passionné de simracing ou pas, les images permettent de constater le rendu des autos et du circuit.

Pour la petite histoire, il faut savoir que le nombre de clics en temps réel suite à la qualification des 24 Heures du Mans Virtuelles a fait quasiment autant qu’une qualif’ du Mans en réel.