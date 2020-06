24H Virtuelles, H+7 : Vandoorne (Veloce Esports) fait le show

Après 7 heures de course aux 24 Heures du Mans Virtuelles, la tête est occupée par l’ORECA 07/Veloce Esports 2 de Stoffel Vandoorne, Norman Nato, Eamonn Murphy et Tomek Poradzisz. Le Belge Vandoorne fait parler la poudre en piste avec de très bons chronos. On a assisté à une belle bagarre entre Vandoorne, Pedersen (ByKolles) et Romanidis (Rebellion) pour la 4e place.

L’ORECA 07/2 Seas Motorsport de Rory MacDuff se maintient à la 2e position à 6s de la tête. Troisième place pour le Team Redline du très rapide Greger Huttu. On trouve ensuite deux des trois autos de Rebellion Williams Esport.

Josh Rogers mène en GTE sur la Porsche 911 RSR #93. La Ferrari 488 GTE/AF Corse d’Enzo Bonito occupe le 2e rang.

La course a été émaillée de quelques contacts. L’Aston Martin Vantage GTE/Mahle Racing a connu un accrochage avec une Porsche à Indianapolis. La Vantage est descendue au 47e rang. L’ORECA 07/Axle Motorsport a elle aussi perdu du temps sur une sortie.

Sur l’ORECA 07/Richard Mille Racing, Katherine Legge est sortie seule de la piste à l’entame de la 1ère chicane. En repartant, la pilote britannique a tapé la Corvette C7.R/R8G Esports de Kappet qui venait de ravitailler alors qu’elle occupait le leadership en GTE. La Corvtte C7.R officielle #64 s’est accrochée avec l’ORECA 07/Team Rocket Zansho à Mulsanne, toutefois sans gravité.

Suite à sa pénalité de 5 minutes pour un problème de connexion (van der Linde), l’ORECA 07/E-Team WRT est remontée au 16e rang. Bien revenue dans les positions de tête, ByKolles Burst Esport a perdu une bonne dizaine de secondes après s’être arrêtée en bord de piste. Nicolas Longuet (Signatech-Alpine), également en proie à des soucis de connexion, a déménagé tout son simulateur chez sa grand-mère à 25 km de son domicile.

L’ORECA 07/FA RB Allinsports de Alonso & Co occupe la dernière place sur la feuille des temps alors que le live timing met la #14 au 27e rang. A noter que l’ORECA 07/Veloce Esports 3 de Lardilleux/Fenestraz/Tveter/Baldwin est arrêtée depuis un long moment.

Le classement à H+7 est ici