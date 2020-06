24H Virtuelles : gros plan sur les gamers, part 3…

Ferrari – AF Corse #51 :

KASPER STOLTZE

Danemark – Travaille chez Power Racing Gokart Akademi – @KasperStoltze

AMOS LAURITO

Italie – 24 ans – Pilote Ferrari esports – 25e F1 esports Pro Series 2019 – @Amos_Laurito

Ferrari – AF Corse #52 :

ENZO BONITO

Italie – Team Redline – eROC Riyadh champion – Pilote Ferrari esports après avoir roulé pour McLaren – A battu di Grassi et Hunter-reay – Rêve de disputer les 24H de Spa – @EnzoBonito17

DAVID TONIZZA

Italie – 18 ans – Pilote Ferrari esports – Champion F1 esports sur F1 2019 – @David_Tonizza

Strong Together :

TONY MELLA

France – @mella_rc

Team Project 1 #56 :

Dany Giusa

Allemagne

Lukas Müller

Allemagne

Team Project 1 #57 :

Tim Neuendorf

Allemagne

Zbigniew Siara

Pologne

Corvette Racing #63 :

Alex Voss

Allemagne – Roule pour BS+Competition – Vainqueur des 24H du Nürburgring Virtuelles avec Philipp Eng – @AlexanderVoss

Laurin Heinrich

Allemagne – A roulé en ADAC F4 et Porsche Cup – @laurinheinrich_

Corvette Racing #64 :

Alen Terzic

Serbe – Pilote Singlarity Racing – @AlenSng

Mahle Racing Team :

Jimmy Broadbent

Angleterre – Youtubeur – 24H du Mans sur iRacing – A roulé en McLare 570S GT4 – Possède une Nissan R32 GTR et une 350Z

Kevin Rotting

Pays-Bas – 29 ans – Pilote Williams Esport – @KevinRottinng34

Ferrari – AF Corse #71 :

Danilo Santoro

Italie – Vainqueur Porsche Esports Carrera Cup Italy 1 an après Bonito – A une licence avec un test en Cayman GT4 et une course de Cup (2e en Silver à Monza) – Fait partie de l’académie de Jean Alesi –

Jordy Swiers

Pays-Bas – 19 ans – Vainqueur d’une course de 24h du rFactor – Fait du design de casque et de voiture – @jordy_zw

R8G Esports Team :

Erhan Jajovski

Macedoine – 24 ans – 2e McLaren Shadow – Finaliste 2019 World’s Fastest Gamer – Champion 2017/2018 Virtual Endurance LMP1 – Spécialiste rFactor – @ErhanJajovski

Risto Kappet

Estonie – 25 ans – Spécialiste rFactor

Gulf Racing :

Adam Macguire

Angleterre – Roule pour Pescara Edonis Engineering – @TRL_Rosberg

Eros Masciulli

Italie – Roule pour Pescara Sim Racing Team

Dempsey-Proton Racing :

Michael Francesconi

Italie – Roule pour Pescara Sim Racing Team

Kevin van Dooren

Pays-Bas – 2e de la 1ère course BMW Sim M2 CS Racing Cup

Porsche Esports Team #91 :

Mitchell DeJong

Etats-Unis – Athlète Red Bull – Roule pour Coanda Simsport – @Mitchelldejong1

Martti Pietilä

Finlande – Roule pour Coanda Simsport – @marttipietila

Porsche Esports Team #92 :

Mack Bakkum

Pays-Bas – Roule pour Coanda Simsport – @Mack_Joah

Jérémy Bouteloup

France – Roule pour Coanda Simsport – Coach iRacing – +1000 courses en ligne – Coach pour Virtual Racing School – @coanda_JB

Porsche ESports Team #93 :

Joshua Rogers

Australie – Porsche Esports Supercup champion – Coach Virtual Racing School – Gfinity Supercars Eseries champion – @JKRogers_92

Tommy Ostgaard

Norvège – 27 ans – A roulé en Clio Cup – Pilote Porsche Esports Supercup pour Coanda – @TommyOstgaard

Porsche Esports Team #94 :

Martin Krönke

Allemagne – 29 ans – Roule pour Coanda Simsport – @MKroenke

David Williams

Angleterre – Coach pour Virtual Racing School – 2e GT Academy UK 2012 – Roule pour Coanda Simsport – @CoandaDave

Aston Martin Racing #95 :

Manuel Biancolilla

Italie – Pilote Scuderia Toro Rosso F1 esports 2019 – Pilote Musto GD e-sports – @MB_Whitelilac

Aston Martin Racing #97 :

Tiziano Brioni

Italie – Pilote Musto GD e-sports

Aston Martin Racing #98 :

Giuseppe de Fuoco

Italie – Pilote Musto GD e-sports

Feed Racing :

Axel Petit

France – 20 ans – Pilote Triple A – @3A_Axel

Alexandre Vrombant

France – 20 ans – Pilote Triple A – Roule en SRO E-sport GT Series – Vice-Champion karting (cadet)