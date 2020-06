24H Virtuelles : Endurance-Info partenaire de TDS E Racing Motul

On ne vous apprendra rien en vous disant que le simracing n’est pas la spécialité d’Endurance-Info mais on va suivre l’événement des 24 Heures du Mans Virtuelles et plus spécialement la course de la LMP2 #46.

Endurance-Info est partenaire de TDS E Racing Motul, et à ce titre la livrée de l’ORECA 07 reçoit une touche de orange et elle portera les logos Endurance-Info.

Giedo van der Garde, Larry ten Voorde, Dennis Jordan et Alex Siebel se partageront le volant de la LMP2 dans une semaine sur le Circuit des 24 Heures du Mans. L’écurie montpelliéraine a débuté la préparation et l’équipage lime le bitume pour prendre ses marques.