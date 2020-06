24H Virtuelles : drapeau rouge au Mans !

Les 24 Heures du Mans Virtuelles sont arrêtées suite à un souci de serveur. La direction de course a préféré mettre la course sous régime de drapeau rouge. Après 310 tours couverts, l’ORECA 07/Rebellion Williams Esport de Nikodem Wisniewski est en tête devant l’ORECA 07/ByKolles Burst Esport de Jesper Pedersen. Rebellion Williams Esport (#13) et 2 Seas Motorsport suivent au classement sachant que ces deux concurrents ont ravitaillé avant la sortie du drapeau rouge. L’ORECA 07/TDS E Racing Motul reste dans le top 10.

Pas de changement en GTE avec le leadership de la Porsche 911 RSR #93.