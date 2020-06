24H Spa : Team 75 Bernhard absent

Cela fait plusieurs semaines que la rumeur de l’absence de Team 75 Bernhard aux Total 24 Heures de Spa courait dans le paddock virtuel des courses GT.

Avec des calendriers 2020 remaniés et une présence en ADAC GT Masters, l’écurie de Timo Bernhard fera bien l’impasse sur la classique spadoise qui se déroulera fin octobre. La manche GT World Challenge Europe Powered by AWS tombe une semaine après l’ADAC GT Masters sur le Red Bull Ring et une semaine avant Zandvoort.

Team 75 Bernhard aligne deux Porsche 911 GT3-R dans le championnat allemand, une pour David Jahn et Jannes Fittje, la seconde étant confiée à Klaus Bachler et Simona de Silvestro. Le team est également présent en ADAC GT4 Germany.

Timo Bernhard, Laurens Vanthoor et Earl Bamber restent sur une 9e place aux Total 24 Heures de Spa.