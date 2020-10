24H Spa : plusieurs équipages Audi Sport remaniés

Il y a du changement de dernière minute dans les équipages Audi pour les Total 24 Heures de Spa. Il semble que Audi Sport ne fera pas rouler ses pilotes DTM, à savoir Nico Müller chez Saintéloc Racing, Robin Frijns et René Rast chez WRT. Le constructeur allemand préfère que ses pilotes qui mènent le championnat DTM se concentrent sur la fin de saison.

Christopher Mies roulera bien sur l’Audi R8 LMS GT3/Audi Sport Team WRT #30 mais il sera épaulé par Matthieu Vaxiviere et Dennis Marschall. Le Français a remporté le premier meeting GT World Challenge Europe Powered by AWS à Imola et l’Allemand dispute l’ADAC GT Masters sur une Audi.

Le trio de l’Audi #31 est lui aussi modifié. Mirko Bortolotti et Kelvin van der Linde sont rejoints par Dries Vanthoor. Le Belge devait initialement rouler sur la #30 avec Mies et Frijns.

Il ne reste plus qu’à attendre l’identité du remplaçant de Nico Müller chez Audi Sport Team Saintéloc.