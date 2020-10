24H Spa : quelques points importants du règlement sportif…

Les Total 24 Heures de Spa font partie de deux championnats avec le GT World Challenge Europe Powered by AWS et l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. La classique belge dispose de son règlement sportif particulier. Afin de mieux suivre l’épreuve et surtout de mieux la comprendre, Endurance-Info vous propose d’en savoir plus sur le règlement particulier de la plus grande course GT au monde.

Il faut disputer 70% du nombre total des tours pour être classé

Pas d’obligation de changer les gommes à chaque ravitaillement

Temps minimum pour ravitailler en carburant : 40 secondes min

Arrêt court pour le ravitaillement en carburant : 10 secondes max (durée à confirmer)

Les temps d’arrêts pourraient être différents selon les marques car cela fait partie de la BOP. Il n’y a pas de tolérance pour les arrêts courts (tolérance d’1s pour les ravitaillements normaux avec un maximum de 4 tolérances durant la course)

Arrêt technique obligatoire de 4 minutes mini (entrée/sortie des stands) à faire entre le début de la 12e heure et avant la fin de la 22e heure. L’arrêt peut se faire sous régime de safety-car ou de FCY

Durée max derrière le volant : 3h15 (repos d’au moins 1h obligatoire)

Durée max derrière le volant sur la course : 14h

Relais max de 65 minutes (70 mn si safety-car ou full course yellow)

Pro-Am : temps de roulage du pilote Bronze : 8h. Ce temps peut être partagé par plusieurs Bronze. Le pilote Bronze doit être au volant au moins 1h sur chaque période de 6h

Am : si l’équipage dispose d’un Silver, celui-ci ne devra pas rouler au total plus de 6h et 2h max par tranche de 6h

Trois sets de pneus disponibles pour la qualification

Un set de pneus disponible pour la Superpole

Nombre de pneus libre pour la course

Quatre personnes max pour changer les freins dans la zone de travail

Chaque pilote doit boucler au moins 2 tours chronométrés durant les essais de nuit

Si les tours de nuit ne sont pas bouclés, sauf cas de force majeure, une pénalité sera appliquée : pénalité sur la grille, temps des qualifs annulé, stop & go pouvant aller jusqu’à 5 minutes

Les vingt plus rapides (qualifs combinées) passeront en Superpole

Le 20e partira en premier lors de la Superpole avec ensuite un départ toutes les minutes (1 tour de sortie, 2 tours chronos, 1 tour pour rentrer)

Pas de drapeau rouge prévu en course s’il pleut sauf si le circuit est bloqué ou si les conditions sont trop dangereuses pour continuer

Attribution de points à la 6e et à la 12e heure : 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Attribution des points à l’arrivée : 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1

Des juges de faits sont placés à des endroits stratégiques du circuit pour le contrôle des limites de la piste

En course, une pénalité de 2s sera à marquer pour le non-respect des limites de la piste. Si le pilote est pénalisé à trois reprises durant son relais, il devra purger une pénalité 6s. La pénalité sera à faire lors de l’arrêt suivant avant de commencer à toucher à l’auto.

En fonction des drapeaux rouges (deux ou plus) durant les qualifications, le directeur de course peut être amené à étendre la session entre 3 et 5 minutes

Un seul safety-car est présent. Il prend la piste après le virage 4 (haut du Raidillon) et éteind ses feux après le virage 15 (Stavelot)

S’il doit y avoir un drapeau rouge en course, les relais s’arrêteront au moment du drapeau rouge et reprendront au redémarrage

Vitesse sous Full Course Yellow : 80 km/h

Un safety-car peut suivre un Full Course Yellow

Des lumières de sécurité peuvent être placées sur la piste en cas d’accident afin de définir un passage pour les autos.