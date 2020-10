24H Spa : l’abandon de la Mercedes AKKA ASP #88 et autres faits de nuit

Le gros fait de course de cette nuit des 24 Heures de Spa est incontestablement le retrait de la Mercedes-AMG GT3 #88 Mercedes-AMG Team AKKA ASP. Volant littéralement grâce à un Raffaele Marciello des grands jours bien aidé par Felipe Fraga (Timur Boguslavskiy n’avait pas encore pris le volant), les ennuis se sont enchainés. Elle a d’abord perdu une roue puis un bol de disque de frein a explosé ce qui a détruit la suspension. Elle a abandonné. Une grosse perte pour une auto qui a dominé la première moitié de course.

Avant, la nuit avait été calme sans neutralisation jusqu’à 4 heures du matin. On était resté sur les soucis peu avant 1 heure du matin de la Porsche 911 GT3-R #47 de KCMG qui ont touchés la suspension avant de la voiture (5 tours perdus).

Il a pas mal plu cette nuit et la piste a commencé à sécher ce qui a fait que vers 5 h 40, plusieurs concurrents sont passés en slicks : Jaminet, Cairoli, Nielsen, Boccolacci, Molina, Pepper, Lind…

A 6 h 12, on note la sortie de piste de la Lamborghini Huracan GT3 #129 de Raton Racing pilotée par Michael Petit au Raidillon. Elle était en tête des Am. Il reste une seule auto dans cette catégorie. Quarante minutes plus tard, on a eu une nouvelle sortie de piste, celle de Martin Tomczyk sur la BMW M6 GT3 #35 de Walkenhorst Motorsport à Blanchimont. L’équipe n’a plus de voiture. Une mauvaise édition pour la marque.