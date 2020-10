24H Spa : Du lourd en piste avec 56 GT3 pour une édition automnale !

Les Total 24 Heures de Spa 2020 seront inédites à plusieurs titres : une course en octobre, pas de public, une météo très incertaine. Ce qui ne change pas en revanche, c’est la qualité du plateau attendu du 22 au 25 octobre. Malgré un contexte peu favorable, la liste des engagés fait état de 56 GT3. Pas moins de onze marques en découdront dans les Ardennes belges pour s’offrir le trophée que toute marque rêve de décrocher.

Depuis 2011 et les débuts d’une course pour les GT3, Audi compte 4 succès, BMW 3, Mercedes et Porsche 1. Ces quatre marques seront à nouveau là cette année avec en plus Bentley, Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Honda, McLaren et Lexus.

Aston Martin mise sur la Silver Cup et le Pro-Am…

Pas d’Aston Martin Vantage GT3 en lice pour la victoire au général mais les GT britanniques s’annoncent redoutables en Silver et Pro-Am avec Garage 59. Très en verve depuis le début de saison, Valentin Hasse-Clot sera à surveiller avec à ses côtés Andrew Watson, Roman De Angelis et James Pull. Du côté de la Pro-Am, Jonny Adam, Maxime Martin, Alexander West et Chris Goodwin pourraient bien faire la course en tête.

Meilleur résultat d’une Aston Martin à Spa : 8e en 2011 avec Hexis Racing

Audi cherche la passe de cinq…

Trois équipes feront rouler les Audi R8 LMS GT3. La marque aux quatre anneaux pourra compter sur le Belgian Audi Club Team WRT qui aura deux autos sous la bannière Audi Sport, une pour Mirko Bortolotti, Kelvin van der Linde et René Rast, l’autre pour Dries Vanthoor, Robin Frijns et Christopher Mies. Frédéric Vervisch sera le capitaine d’équipage de l’Audi engagée par Audi Sport Team Attempto avec Mattia Drudi et Patric Niederhauser. Vainqueur en 2017, Audi Sport Team Saintéloc a de sérieux atouts à faire valoir en faisant rouler Markus Winkelhock, Christopher Haase et Nico Müller.

Attention chez WRT à l’Audi de Frank Stippler, Edoardo Mortara et Charles Weerts qui peut créer la surprise. Attempto et WRT seront également présents en Silver, chaque équipe avec une Audi. Chez Saintéloc Racing, la seconde Audi roulera en Am.

Dernier succès d’une Audi à Spa : 2017 avec Saintéloc Racing

Bentley cherche toujours la victoire…

Ces dernières années, Bentley a souvent été en mesure de gagner mais rien n’y a fait. Cette fois, le constructeur britannique laisse ses clients s’exprimer. Il n’y aura pas de M-Sport au départ. K-PAX Racing prend la relève avec deux solides équipages. Jules Gounon, Maxime Soulet et Jordan Pepper se partageront une auto, la seconde étant pour Alvaro Parente, Rodrigo Baptista et Andy Soucek. CMR fera rouler Pierre-Alexandre Jean, Nelson Panciatici et Seb Morris.

Les deux autres Bentley Continental GT3 seront en Silver, une pour CMR, l’autre pour Team Parker Racing.

Meilleur résultat d’une Bentley à Spa : 2e en 2017 avec M-Sport

Une nouvelle surprise de la part de BMW ?

La BMW M6 GT3 arrive à bout de souffle et dans l’attente des débuts de la M4 GT3, les équipes doivent prendre leur mal en patience. Si Walkenhorst s’est offert le doublé il y a peu en IGTC à Indianapolis, le team allemand aura nettement plus de concurrence à Spa. Les équipages des deux M6 GT3 auront du pain sur la planche pour se faire une place parmi les favoris mais attention à ne pas enterrer trop vite BMW.

La troisième BMW sera celle de Boutsen Ginion Racing en Pro-Am avec sa livrée Art Car.

Dernier succès d’une BMW à Spa : 2018 avec Walkenhorst Motorsport

Enfin la bonne pour Ferrari ?

Ferrari a souvent été en mesure de remporter les 24H de Spa mais il y a toujours eu un grain de sable. Trois équipages peuvent prétendre à la victoire. AF Corse fera confiance à James Calado, Nicklas Nielsen et Alessandro Pier Guidi. Il faudra se méfier du trio SMP Racing composé de Davide Rigon, Miguel Molina et Sergey Sirotkin. Du côté de chez HubAuto Racing, qui pourrait être la grosse cote des pronostiqueurs, Kamui Kobayashi, Marcos Gomes et Tom Blomqvist en découdront.

AF Corse, Rinaldi Racing et Sky Tempesta Racing auront de sérieux atouts en Pro-Am.

Meilleur résultat d’une Ferrari à Spa : 4e en 2015 avec AF Corse

Une Honda seule au monde…

Avec une seule Honda NSX GT3 en piste, pas facile de se faire remarquer. Pourtant, la GT japonaise a toujours répondu présent sur les courses d’endurance. La Honda couvée par JAS Motorsport espère bien se montrer. Dane Cameron, Renger van der Zande et Mario Farnbacher seront derrière le volant.

Meilleur résultat d’une Honda NSX GT3 à Spa : 6e en 2019 avec Honda Team Motul

Lamborghini veut faire oublier le passé…

Si la marque italienne est au top à Spa en Silver et Pro-Am, elle pêche toujours pour la victoire au général. Les espoirs de Lamborghini reposeront sur Orange 1 FFF Racing Team et Emil Frey Racing. Avec Marco Mapelli, Dennis Lind et Andrea Caldarelli, il y a de quoi bien figurer dimanche à 14h30. Emil Frey Racing pourra compter sur Albert Costa, Franck Perera et Giacomo Altoè d’un côté, Mikaël Grenier, Norbert Siedler et Ricardo Feller de l’autre.

Les autres équipages Lamborghini seront en lice en Pro-Am et Silver avec de sérieuses chances de succès : Orange 1 FFF Racing Team, Barwell Motorsport. Raton Racing a inscrit une auto en Am.

Meilleur résultat d’une Lamborghini Huracan GT3 à Spa : 8e en 2019 avec Orange 1 FFF Racing Team

Une seule Lexus…

Après un engagement en Am l’année passée, Tech 1 Racing revient en Belgique avec une Lexus FC F GT3, cette fois en Silver Cup. Thomas Neubauer, Timothé Buret et Aurélien Panis ont souvent placé la Lexus en haut de la feuille des temps depuis le début de saison mais il va falloir concrétiser sur 24 heures.

Meilleur résultat d’une Lexus à Spa : 13e en 2018 avec Emil Frey Racing

McLaren en solitaire…

Comme Honda et Lexus, McLaren ne pourra pas croiser les données entre les différentes équipes. L’unique 720S GT3 sera celle de Optimum Motorsport de Joe Osborne, Rob Bell et Ollie Wilkinson.

Meilleur résultat d’une McLaren à Spa : 9e en 2012 avec Von Ryan Racing

Mercedes en quête d’un premier succès pour l’AMG-GT3…

La Mercedes-AMG GT3 est l’une des GT3 les plus prisées mais elle n’a toujours pas remporté les 24H de Spa. Deux équipes sont soutenues par AMG cette année. Haupt Racing Team, qui marche sur les traces de Black Falcon, pourra compter sur Maro Engel, Luca Stolz et Vincent Abril. AKKA-ASP Team s’appuiera sur Raffaele Marciello, Felipe Fraga et Timur Boguslavskiy. Mercedes-AMG ne pourra compter que sur ces deux équipages pour la gagne.

Huit autres Mercedes-AMG seront de la partie en Silver et Pro-Am. Haupt Racing Team, AKKA-ASP Team x2, Madpanda Motorsport, JP Motorsport, HTP Motorsport, RAM Racing et SPS automotive-performance seront au départ.

Dernier succès d’une Mercedes à Spa : 2013 avec HTP Motorsport

Huit Porsche 911 GT3-R pour la gagne…

Pour ses débuts à Spa, GPX Racing a marqué de son empreinte la classique belge en raflant la mise en 2019. Cette année, le team dirigé par Pierre-Brice Mena aligne deux Porsche pour la gagne, une pour Romain Dumas, Thomas Preining et Louis Delétraz, l’autre pour Patrick Pilet, Matt Campbell et Mathieu Jaminet. Dans le camp Porsche, il faudra aussi surveiller ROWE Racing, notamment la 911 GT3-R de Earl Bamber, Laurens Vanthoor et Nick Tandy. Julien Andlauer, Dirk Werner et Klaus Bachler auront eux aussi un bon coup à jouer. ROWE Racing a placé ses deux Porsche dans le top 5 l’année passée.

En passant de Nissan à Porsche, KCMG espère bien tirer les marrons du feu. Là aussi, deux Porsche seront au départ, dont une pour les vainqueurs 2019, à savoir Kevin Estre, Richard Lietz et Michael Christensen. Edoardo Liberati, Josh Burdon et Alexandre Imperatori, tous trois fidèles au team de Paul Ip, seront aussi en piste. Vainqueur du dernier rendez-vous 2019 de l’Intercontinental GT Challenge à Kyalami, Frikadelli Racing Team a l’honneur de l’affiche officielle des 24H de Spa. Le team allemand de Klaus Abbelen fera confiance à Dennis Olsen, Timo Bernhard et Fred Mako. On surveillera avec intérêt la pointe de vitesse du pilote français pour la Superpole. Dinamic Motorsport, qui s’est imposé au Nürburgring lors du précédent rendez-vous Endurance, pourra s’appuyer sur Christian Engelhart, Sven Müller et Matteo Cairoli.

Les Italiens de Dinamic Motorsport auront en plus une Porsche 911 GT3-R en Silver. Du côté de Herberth Motorsport, deux Porsche seront de la partie.

Dernier succès d’une Porsche à Spa : 2019 avec GPX Racing

