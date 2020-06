24H Series et GT Open pour la KTM X-BOW GTX

Avec sa KTM X-BOW GTX, le constructeur autrichien compte venir jouer dans la cour des marques présentes en GT2, à savoir pour le moment Audi et Porsche. Avant un engagement plus prononcé à l’automne prochain, la X-BOW GTX est attendue aux 12 Heures de Monza le mois prochain dans le cadre des 24H Series. Stefan Rosina, Laura Kraihamer et Eike Angermayr se partageront le volant de la KTM aux couleurs Valvoline, partenaire officiel du constructeur. Reiter Engineering, qui développe l’auto, profitera de cette course de 12 heures pour prouver les capacités de l’auto face à la concurrence. La KTM est équipée d’un moteur Audi développant plus de 500 chevaux.

Les 12 Heures de Monza ne seront pas la seule course de la KTM X-BOW GTX puisqu’il est prévu de la voir en International GT Open sur le Red Bull Ring puis sur une autre manche Creventic (24H Series).

Une KTM aux couleurs Valvoline sera au départ des 24 Heures du Nürburgring en septembre prochain mais le modèle GT4.

Il convient de rappeler que les GT2 seront autorisées à rouler en GT World Challenge Europe Powered by AWS dans la série Sprint.