24H Nürburg : Vaxiviere, Gounon et Soulet chez GetSpeed

Mercedes-AMG va retrouver la Nordschleife en fin de semaine à l’occasion du premier rendez-vous Nürburgring Endurance Series. Au moins trois équipes défendront les couleurs du constructeur allemand basé à Affalterbach : GetSpeed Performance, Haupt Racing Team, 10Q Racing Team. Deux Mercedes-AMG GT3 engagées par GetSpeed Performance et Haupt Racing Team auront un soutien plus appuyé de Mercedes-AMG via le programme Performance. Les autres GT3 seront alignées sous l’étiquette Customer Racing Teams.

Chez Haupt Racing Team, Adam Christodoulou, Manuel Metzger et Luca Stolz se partageront le volant de la Mercedes-AMG #16. On retrouvera sur la #6 Maro Engel, Patrick Assenheimer, Nico Bastian et Hubert Haupt. Pour sa deuxième année d’existence, Haupt Racing vise clairement le titre et le succès aux 24 Heures du Nürburgring. L’écurie basée à Meuspath pourra toujours s’appuyer sur la stratégie mise en place par Renaud Dufour.

Dans le camp GetSpeed, on alignera pas moins de trois Mercedes-AMG GT3 dans l’Eifel dès ce week-end. La #2, soutenue par Mercedes-AMG, sera confiée à Daniel Juncadella, Raffaele Marciello et Maximilian Götz. François Perrodo, Matthieu Vaxiviere et Manu Collard seront sur la #8. Moritz Kranz et Janine Shoffner rouleront sur la #9.

GetSpeed renforcera ses équipages pour les 24 Heures du Nürburgring. Matthieu Vaxiviere, Fabian Schiller et Dirk Müller auront un renfort de poids aux 24 Heures du Nürburgring en la personne de Jules Gounon. Le Français a roulé l’année passée chez Phoenix Racing.

La seconde Mercedes ‘Performance Team’ sera partagée par Maximilan Götz, Raffaele Marciello, Fabian Schiller et Daniel Juncadella.

Maxime Soulet et Markus Palttala seront en soutien de Janine Shoffner et Moritz Kranz sur la troisième Mercedes-AMG GT3.

10Q Racing Team prendra part à un programme partiel en Nürburgring Endurance Series avec en prime une participation aux 24 Heures du Nürburgring avec une Mercedes. Kenneth Heyer, Yelmer Buurman, Thomas Jäger et Dominik Baumann rouleront sur le double tour d’horloge de l’Eifel.

Black Falcon, Selleslagh Racing Team et Schnitzelalm Racing Team rouleront en Mercedes-AMG GT4.