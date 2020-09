24H Nürburg : la raison de l’exclusion de Miro Konopka

Sans permis pour rouler sur la Nordschleife, Miro Konopka a dû se résoudre à laisser ses coéquipiers rouler sans lui aux 24 Heures du Nürburgring sur l’Audi R8 LMS GT3/Car Collection Motorsport #7.

Le pilote slovaque n’a pas respecté un double drapeau jaune synonyme de Code 60 durant une séance d’essais. Le 215 km/h n’est pas passé auprès des officiels.

“Je tiens à m’excuser auprès de l’équipe et de la direction de course pour avoir enfreint les règles”, a déclaré Miro Konopka. “Je souhaite à toute l’équipe Car Collection Motorsport et à mes coéquipiers une course passionnante avec un bon résultat.”

L’Audi R8 LMS GT3 #7 aura donc trois pilotes et non quatre. Milan Dontje, Mike David Ortmann et Patric Niederhauser sont en piste sur le double tour d’horloge de l’Eifel.

La #7 s’est élancée en fond de grille du premier groupe avant de marquer une pénalité de 3 minutes dans la voie des stands.