24H Nürburg : deux équipages de haut vol chez Frikadelli Racing Team

Après Rutronik Racing, Manthey Racing et KCMG, c’est au tour de Frikadelli Racing Team de dévoiler ses ambitions pour les 24 Heures du Nürburgring avec Porsche.

L’écurie allemande dirigée par Sabine Schmitz et Klaus Abbelen fera rouler deux Porsche 911 GT3 R sur la Nordschleife en Nürburgring Endurance Series. La course qualificative des 24H du Nürburgring et bien entendu le double tour d’horloge de l’Eifel seront au menu. Force est de constater que Frikadelli Racing Team sort l’artillerie lourde au niveau des équipages.

Matt Campbell, Mathieu Jaminet, Earl Bamber et Nick Tandy se partageront le volant d’une des deux Porsche. La seconde auto sera confiée à Fred Mako, Maxime Martin, Dennis Olsen et Patrick Pilet. Sept des huit pilotes connaissent déjà l’écurie allemande. Seul Earl Bamber fera ses débuts chez Frikadelli.

Une Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR sera elle aussi de la partie en Nürburgring Endurance Series pour Hendrik von Danwitz et ‘Jules’.

A noter que Klaus Abbelen se concentrera sur son programme en Michelin Le Mans Cup sur une Ligier JS P320 qu’il partagera avec Axcil Jefferies.