24H Dubai : victoire sans fausse note de GPX Racing (Porsche) !

GPX Racing rejoint WRT au rang des équipes qui ont remporté les Total 24 Heures de Spa et les 24 Heures de Dubai. L’équipe de Frédéric Fatien a survolé les débats aux Emirats Arabes Unis en imposant la Porsche 911 GT3 R orange et bleue après 600 tours couverts. Porsche rafle les 24H de Dubai pour la 5e fois.

Mathieu Jaminet, Julien Andlauer, Axcil Jefferies, Frédéric Fatien et Alain Ferté ont déroulé sur le double tour d’horloge grâce notamment à des relais solides de Jaminet et Andlauer, bien aidées par leurs coéquipiers. L’équipe emmenée par Pierre-Brice Mena a une nouvelle fois été au rendez-vous sur une course d’endurance. Alain Ferté décroche par la même occasion une deuxième victoire à Dubai.

La Porsche #36 n’a jamais quitté le tiercé de tête et elle a pointé en tête de la course à chaque top horaire depuis la deuxième heure.

La deuxième place a en revanche été nettement plus disputée entre l’Audi R8 LMS/WRT et la Mercedes-AMG GT3/HRT Bilstein. C’est finalement l’Audi de Dries Vanthoor, Kelvin van der Linde, Frank Bird, Louis Machiels et Benjamin Goethe qui s’est offert la 2e place pour 28s face à la Mercedes/HRT de Maro Engel, Khaled Al Qubaisi, Hubert Haupt, Patrick Assenheimer et Ryan Ratcliffe.

La Lamborghini Huracan GT3/Grasser Racing Team de Mirko Bortolotti, Rik Breukers, Rolf Ineichen et Adrian Amstutz termine au pied du podium à trois tours des vainqueurs.

En terminant 5e, la Mercedes-AMG GT3/HRT de Khaled Al Qubaisi, Valentin Pierburg, Florian Scholze, Nico Bastian et Patrick Assenheimer s’offre par la même occasion la catégorie GT3-Am. Les deux Audi R8 LMS/Car Collection Motorsport complètent le podium en GT3-Am.

Racetivity, la structure de François Gagneux et Arnaud Fouquet, peut être satisfaite de son déplacement à Dubai avec la 7e place de François Perrodo, Matthieu Vaxiviere, Manu Collard et Charles-Henri Samani. Les pilotes ont fait le job sur la piste, notamment Charles-Henri Samani qui disputait sa première course de 24 heures.

Du côté de la catégorie GT4, la victoire est revenue à la BMW M4 GT4/ST Racing de Tan/Hull/Miller/Wittmer, 15e au général. La Porsche 991 Cup/NKPP Racing with Bas Koeten Racing s’est imposée dans la classe 991.

Leipert Motorsport n’a pas tremblé en GTX avec un succès de la Lamborghini Huracan Super Trofeo #710 devant la Vortex V8 de Philippe Bonnel, Lionel Amrouche, Alban Varutti et Karen Gaillard.

Du côté des perdants, la Porsche/Dinamic Motorsport a abandonné en fin de course (boîte de vitesses). L’Audi/Attempto Racing n’a pas vu le damier tout comme la Dodge Viper GT3-R/Zakspeed.

Le classement de la course est ici