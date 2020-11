24H Dubai : un équipage à surveiller sur la Mercedes/Racetivity

Les 24 Heures de Dubai 2021 (14/16 janvier) approchent à grands pas et la liste des engagés continue de se remplir. Racetivity, la structure de François Gagneux et Arnaud Fouquet, fera rouler une Mercedes-AMG GT3 aux Emirats Arabes Unis.

L’équipage de la GT3 est déjà connu et celui-ci sera à surveiller de près. François Perrodo, Manu Collard, Matthieu Vaxiviere et Charles-Henri Samani seront au volant de la Mercedes qui portera le dossard #83. Les quatre pilotes se connaissent parfaitement et trois d’entre eux ont déjà pris part aux 24 Heures de Dubai.