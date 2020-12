WRT débutera sa saison 2021 par les 24 Heures de Dubai en janvier (14/16). L’écurie belge, qui a remporté l’épreuve en 2016, alignera une Audi R8 LMS GT3.

Dries Vanthoor et Kelvin van der Linde seront les deux capitaines de l’équipage de l’Audi. Ils seront rejoints par Benjamin Goethe, qui roulait pour Team WRT cette année en GT World Challenge Europe Powered by AWS, et Louis Machiels, qui délaisse le baquet de sa Ferrari 488 GT3 avec laquelle on le retrouve en GT3 sur la scène internationale.