24H Dubai, H+4 : Audi WRT s’empare des commandes

Après quatre heures de course, les choses commencent seulement à se décanter quelque peu. Pour le moment, c’est l’Audi R8 LMS Evo #7 de MSR by WRT pilotée par Michael Vergers qui mène avec presqu’un tour d’avance sur la Lamborghini Huracan GT3 #77 de Barwell Motorsport emmenée par Patrick Kujala.

En troisième place, on trouve la Mercedes-AMG GT3 #4 de Black Falcon (Hubert Haupt) et deux Audi R8 LMS Evo, la #88 de Car Collection Motorsport (Mike-David Ortmann) et la #31 de WRT (Mark Ineichen). A noter qu’un souci a affecté la Mercedes-AMG GT3 #84 de HTP Winward Motorsport (Al Faisal Al Zubair, Maximilian Götz, Maximilian Buhk, Christopher Bruck) qui a dégringolé à la 32e place.

Du côté des GT3 Am, c’est toujours la Mercedes-AMG GT3 #19 de MP Motorsport qui domine avec Jaap van Lagen.

En GTX, la Lamborghini Huracán Super Trofeo #710 de Leipert Motorsport (Gregg Gorski, Gerhard Watzinger, JM Littman, Yury Wagner et le Français Tom Dillman) est en tête. La BMW M4 GT4 #429 de Century Motorsport mène la catégorie GT4.

