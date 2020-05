24H du Mans Virtuelles : ce qu’il faut savoir du règlement !

Pour assister aux 24 Heures du Mans, il va falloir patienter jusqu’à la mi-septembre mais il y aura de quoi se mettre quelque chose sous la dent les 13 et 14 juin avec les 24 Heures du Mans Virtuelles. Le règlement colle le plus possible à la réalité.

Ce qu’il faut savoir :

Le plateau sera composé de 50 autos (+10 suppléants)

Les concurrents rouleront sur rFactor 2

4 pilotes par équipage avec au moins 2 pilotes titulaires d’une licence FIA et deux joueurs maximum

Un comité de sélection choisit les concurrents

L’événement sera télévisé et diffusé sur différents canaux

LMP (ORECA 07) et GTE (Aston Martin, Corvette, Ferrari, Porsche)

Changement de pilote

Transition jour/nuit

Météo changeante

Un accrochage demandera réparation et donc passage par les stands

Le set up des autos sera personnalisé

BOP faite par les développeurs de rFactor 2

Temps minimum de conduite sur la course : 4h (7h max)

Pas plus de 3h de roulage par tranche de 5h

Chaque pilote devra rouler au préalable sur une course ‘test’ (24 mai, 29 mai ou 7 juin) avec des stints de 10 tours minimum.

Essais Libres de 10h à 22h les 9, 10 et 11 juin

Essais Libres de 10h à 17h le 12 juin

Essais Qualifs GTE le 12 juin de 18h15 à 18h30

Essais Qualifs LMP le 12 juin de 18h40 à 18h55

Départ le 13 juin à 15h pour une arrivée le 14 juin à 15h

Des officiels seront nommés pour superviser l’événement avec un directeur de course

Aucune possibilité de faire appel

Briefing vidéo obligatoire

Les officiels peuvent faire une enquête suite à un accrochage (pénalité possible)

Respect des limites de la piste

Présence des drapeaux bleus

Une seule voiture de sécurité

Full Course Yellow possible à 60 km/h

Possibilité de déposer une réclamation contre un autre concurrent dans les trois tours qui suivent l’incident

Code de bonne conduite à respecter pour les pilotes

Concernant les réglages : drapeaux (tout sauf DQ), carburant (normal), pneus (normal), problèmes mécaniques (off), traction control (0), freinage anti-blocage (1), contrôle stabilité (0), aide à la direction (off), aide au freinage (off), multiplicateur de dégâts (100%), changement de météo (discrétion des organisateurs)

La liste des engagés sera dévoilée ce samedi…