24H du Mans : un programme condensé sur 4 jours

La 88e édition des 24 Heures du Mans, reprogrammée les 19 et 20 septembre, se déroulera selon un programme exceptionnellement compacté, pour une compétition toujours aussi intense pour les 62 équipages engagés. Sur 4 jours, du jeudi 17 septembre au dimanche 20 septembre : 4 séances d’essais libres, une qualification, une Hyperpole, un warm up et 24 Heures de la plus grande course d’endurance au monde !

A situation exceptionnelle, programmation exceptionnelle. Le format de la 88e édition des 24 Heures du Mans, décalée aux 19 et 20 septembre, conséquence de la crise sanitaire mondiale liée à l’épidémie de la COVID-19, a été entièrement revu par les équipes de l’Automobile Club de l’Ouest, en accord avec la FIA, ainsi que les partenaires et acteurs majeurs de cet événement international, bientôt centenaire.

Bien conscient de l’impact économique de la situation actuelle pour les équipes et afin de limiter une mobilisation de moyens sur une trop longue période pour elles, l’Automobile Club de l’Ouest a acté de réorganiser le planning d’essais indispensables à la bonne préparation de tous, ainsi que les qualifications, le nouveau temps fort de l’Hyperpole, le warm up et la course, sur 4 jours consécutifs. Ainsi de jeudi à dimanche, tous les rendez-vous incontournables de la 88e édition des 24 Heures du Mans se tiendront, avec le niveau d’accueil et de qualité requis par cette légende de la course automobile.

En bref (avant de retrouver ci-dessous le calendrier détaillé de ces 4 jours, ainsi que le programme des courses Road To Le Mans et Porsche Carrera Cup), les vérifications techniques et administratives, traditionnel Pesage, auront lieu mercredi au circuit. Les 62 voitures prendront la piste dès le jeudi, avec des essais libres, une qualification, du roulage de nuit, puis le vendredi avec d’autres essais et la fameuse nouvelle séquence Hyperpole, qui laissera 24 concurrents rivaliser sur les 13,626 km du circuit, en pleine recherche de la vitesse pure, et sans contrainte de trafic.

Le départ de la course sera donné à 14h30 aux 62 concurrents. Une liste des engagés mise à jour est disponible ci-dessous.

Exceptionnelles, ces 24 Heures du Mans 2020 s’appuient sur un format d’organisation inédit, dû au contexte actuel, pour assurer malgré cette situation inconnue jusqu’à présent, une compétition de qualité, assurant la sécurité de tous.

La liste des engagés est ici

Le calendrier des courses supports est ici